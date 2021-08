DIRETTA ITALIA BIELORUSSIA/ Video streaming Rai: dopo il flop olimpico (volley donne)

DIRETTA ITALIA BIELORUSSIA: DELUSIONE OLIMPICA

Abbiamo già detto che Italia Bielorussia, prima partita agli Europei 2021 di volley femminile, rappresenta il riscatto per le azzurre: alle Olimpiadi le cose sono andate male, l’Italia era andata a Tokyo con propositi di medaglia d’oro non troppo nascosti e infatti hanno iniziato molto bene, schiantando il Comitato Olimpico Russo (la Russia, di fatto) e poi ripetendosi contro Turchia e Argentina. A rovinare tutto è stato l’incredibile ko contro una Cina già eliminata: da quel momento le azzurre sono andate in confusione, hanno perso al tie break contro gli Usa e, giunte seconde nel girone (sarebbe bastato vincere due set contro la Cina per avere il primo posto), hanno incrociato la Serbia invece della Repubblica Dominicana, assolutamente più abbordabile. Così la corsa si è interrotta ai quarti, con uno 0-3 senza discussioni: ancora una volta l’Italia delle nostre ragazze ha dovuto rinunciare al sogno di vincere una medaglia alle Olimpiadi, e adesso Davide Mazzanti dovrà essere molto bravo a instillare nuove certezze nella testa di un gruppo che, come già detto, ha tutto per trionfare agli Europei ma innanzitutto dovrà credere di poterlo fare. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA BIELORUSSIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Bielorussia sarà garantita dalla televisione di stato, che seguirà tutte le partite della nostra nazionale agli Europei 2021 di volley femminile: in questo caso l’appuntamento è su Rai Due, e dunque anche chi non potesse mettersi davanti a un televisore potrà seguire il match grazie al sito ufficiale o all’app di Rai Play. In alternativa, ma bisognerà aver sottoscritto un abbonamento, c’è la possibilità del portale DAZN con visione ovviamente in diretta streaming video, attraverso PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

ESORDIO AGLI EUROPEI VOLLEY

Italia Bielorussia, in diretta dalla Dovrana Kresimira Cosica di Zara, si gioca alle ore 17:15 di venerdì 20 agosto: è il nostro esordio agli Europei 2021 di volley femminile, un altro appuntamento internazionale che arriva pochi giorni dopo la conclusione del torneo olimpico. Proprio da Tokyo le azzurre dovranno ripartire: è inevitabile pensare che le Olimpiadi abbiano rappresentato una grande delusione per noi, ora Davide Mazzanti si presenta alla competizione continentale con un gruppo sostanzialmente identico (le uniche tagliate sono Indre Sorokaite e Raphaela Folie) e ambizioni comunque intatte, perché questa nazionale sa di poter ambire a grandi traguardi e ora dovrà provare a dimostrarlo.

Il primo turno, cioè la fase a gironi, non ci deve spaventare e salvo scossoni la qualificazione agli ottavi dovrebbe essere garantita; vedremo comunque cosa succederà nella diretta di Italia Bielorussia che inizia tra poco, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione su quello che ci aspetta agli Europei 2021 di volley femminile, parlando in maniera più approfondita della formula di questo torneo che avrà breve durata dal punto di vista dell’arco temporale, considerato che la finale (a Belgrado, come tutta la Final Four) è prevista per il 4 settembre.

DIRETTA ITALIA BIELORUSSIA: RISULTATI E CONTESTO

Italia Bielorussia è dunque il primo appuntamento per le azzurre agli Europei 2021 di volley femminile: giocheremo tutte le partite del girone a Zara, il torneo è itinerante e prevede raggruppamenti anche a Belgrado, Plovdiv e Cluj-Napoca. Dagli ottavi i Paesi ospitanti saranno dimezzati: avremo infatti solo Serbia e Bulgaria come sedi dei match, come già detto Belgrado ospiterà poi la Final Four che prenderà il via il 3 settembre.

C’è poco tempo per settarsi e farsi trovare pronti alle partite che contano: nel gruppo C l’Italia, oltre che con la Bielorussia e le padrone di casa croate, se la dovrà vedere con Slovacchia, Svizzera e Ungheria. Come detto, non dovrebbero esserci troppi problemi nel superare questa fase; le difficoltà ovviamente arriveranno dopo e le nazionali da temere sono soprattutto Serbia (che ci ha eliminate alle Olimpiadi), Olanda, Turchia, Germania e Russia. Staremo a vedere, certamente l’Italia dovrà dimostrare di aver superato la delusione di Tokyo perché c’è una medaglia di bronzo da difendere, e questo gruppo ha tutte le possibilità di farlo.

