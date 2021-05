Diretta Sonego Rublev/ Streaming video tv: azzurro ai quarti. Internazionali d’Italia

DIRETTA SONEGO RUBLEV: I QUARTI DEGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021

Sonego Rublev, in diretta dalla terra rossa del Foro Italico di Roma, è l’incontro valido per i quarti di finale degli Internazionali d’ Italia 2021, in programma oggi, venerdi 14 maggio 2021: i due non dovrebbero scendere in campo prima delle ore 19.00 di questa sera (ma ricordiamo che sarà l’ultimo incontro del tabellone). Siamo ormai nelle fasi più calde del terzo torneo Master 1000 della stagione 2021 e solo questa sera a farci vivere intense emozioni sarà ovviamente Lorenzo Sonego, unico azzurro rimasto nel tabellone ATP. In palio questa sera l’ultimo pass che vale la semifinale del torneo su terra rossa: per l’azzurro sarebbe un vero traguardo, ma Sonego pare più che mai pronto a fare il decisivo passo in avanti nella sua sua carriera, davanti al pubblico di casa. Contro per ci sarà un rivale ben ostico come è Andrey Rublev, numero 7 al mondo, avversario con cui l’azuzrro ha già avuto a che fare (ricordiamo la finale di Vienna nel 2020): ci attende dunque uno scontro palpitante.

DIRETTA SONEGO RUBLEV IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’INCONTRO AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021

Ricordiamo che vi per seguire la diretta Sonego Rublev e in generale tutti gli scontri degli Internazionali d’Italia 2021 per il tabellone ATP, il riferimento sarà la tv satellitare di Sky, che ha acquisito i diritti per il torneo. La diretta tv per ilò grande tennis a Roma dunque sarà disponibile per i soli abbonati ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena: garantita la diretta streaming video degli incontri tramite il servizio Sky Go. Aggiungiamo che pure questo scontro con l’azzurro sarà visibile in diretta tv sul digitale terreste, al Canale 20: streaming video del match garantito per tutti sul portale Sportmediaset.it.

DIRETTA SONEGO RUBLEV: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare il via alla diretta Sonego Rublev, di questa sera, atteso quarto di finale per gli Internazionali d’Italia 2021, pure ci pare doveroso fare ora un passo indietro e ricordare come i due sono arrivati fino a qui, a giocarsi l’ultimo pass che vale la semifinale del torneo Master 1000 sulla terra rossa. Cominciando naturalmente dall’azzurro, va detto che per Sonego il cammino nel torneo romano è stato costellato da ottime prestazioni e match davvero intensi, spesso giocati sul filo del rasoio. Lo abbiamo visto fin dal primo turno, quando il torinese si è trovato faccia faccia con il francese Gael Monfils, battuto per 2-1, ma con il 6-4 sanguinoso occorso nel terzo set. Di fila Sonego ha poi travolto nel derby all’italiana Mayer con un netto 2-0 (giocato però sul 6-4, 6-4) e infine ha fatto entusiasmare gli appassionati, vincendo solo ieri sera a tarda notte l’austriaco numero 4 al mondo Dominic Thiem, che dopo tre ore e mezza di incontro all’ultimo respiro, è stato battuto col risultato di 4-6, 7-5, 6-7. Cammino tormentato per il rivale Andrey Rublev, che titolare di un bye, ha comunque avuto bisogno di ben tre set per superare il tedesco Jan Lennard Struff al secondo turno. Pure il russo ha faticato molto meno agli ottavi, disputati contro Roberto Bautista Agut (nella top ten del tabellone), con il risultato di 6-4, 6-4. E ora per il numero 7 del ranking ATP ecco davanti il nostro beniamino: saranno scintille in campo questa sera!

