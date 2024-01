DIRETTA SINNER RUBLEV/ Video streaming tv: il cammino agli Australian Open 2024 (quarti, 23 gennaio)

DIRETTA SINNER RUBLEV: IL CAMMINO AGLI AUSTRALIAN OPEN 2024

Mentre aspettiamo che la diretta di Sinner Rublev prenda il via, possiamo anche analizzare il cammino che i due giocatori hanno avuto per arrivare ai quarti degli Australian Open 2024. Jannik Sinner, che è il numero 4 del seeding in questo torneo, deve ancora perdere il primo set nello Slam: l’altoatesino è stato anche avvantaggiato da un tabellone non impossibile ma, in ogni caso, ha battuto i due olandesi Botic Van De Zandschulp e Jesper De Jong (quest’ultimo qualificato), poi Sebastian Baez e Karen Khachanov con quattro 3-0, il match più scintillante è stato quello contro Baez (testa di serie numero 26 del seeding) cui Sinner ha concesso la miseria di quattro game, mentre ne aveva lasciati 6 a De Jong.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024/ Video streaming tv: Sinner e Djokovic ai quarti dominando! (21 gennaio)

Andrey Rublev, testa di serie numero 5, ha sofferto molto di più: clamorosamente al primo turno si è fatto rimontare da 2-0 dal brasiliano Thiago Seyboth Wild e ha poi vinto al tie break nel quinto set, ma al parziale decisivo è arrivato anche agli ottavi (riprendendo il match da 1-2) anche se contro un avversario decisamente più ostico, Alex De Minaur che è da poco entrato nella Top Ten del ranking Atp. Vittorie in tre set negli altri incroci di Rublev agli Australian Open 2024, contro gli statunitensi Christopher Eubanks e Sebastian Korda; bravo il russo a non perdere la concentrazione contro il talentuoso Korda, sia pure limitato da qualche infortunio recente. Adesso si tratta di scoprire chi tra Sinner e Rublev andrà in semifinale agli Australian Open 2024… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Australian Open 2024/ Streaming video tv: Cobolli ko, Djokovic avanza facile! (oggi 19 gennaio)

SINNER RUBLEV DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sinner Rublev, quarto di finale agli Australian Open 2024, è affidata a Eurosport: sarà dunque questa emittente a trasmettere il match, verosimilmente sul canale principale (numero 210 del decoder) anche se consigliamo di tenere d’occhio la programmazione del secondo canale, che trovate al numero 211 del bouqet di Sky Sport. In assenza di un televisore ricordiamo che questa programmazione è inserita anche nella piattaforma DAZN, sempre riservata ai clienti per una visione in diretta streaming video; per tutte le informazioni utili su questo match e sul torneo potete invece riferirvi al sito ufficiale all’indirizzo www.ausopen.com.

Amadeus vuole Jannik Sinner al Festival di Sanremo 2024?/ L'indiscrezione: "Fervono contatti e riunioni"

SINNER RUBLEV AUSTRALIAN OPEN 2024: PER UN POSTO IN SEMIFINALE!

La diretta di Sinner Rublev si gioca alle ore 9:00 della mattina italiana, o comunque non prima di questo orario, di martedì 23 gennaio 2024: siamo ai quarti di finale degli Australian Open 2024, e per il nostro Jannik Sinner questa è una grande occasione per fare un altro passo verso quella che sarebbe la prima, storica vittoria in uno Slam. Per il momento il cammino di Sinner agli Australian Open 2024 è stato perfetto: l’altoatesino ha demolito tutti gli avversari che si sono trovati sulla sua strada, e adesso si mette nuovamente alla prova contro un rivale tostissimo e che, come lui, deve ancora fare i conti con la vittoria in un Major, anche se rispetto a Sinner ha quattro anni in più.

Andrey Rublev è un grande talento, ma non sempre la testa lo accompagna nel modo giusto: certe sue “mattane” sul campo sono ormai acclarate, d’altro canto però stiamo parlando di un tennista solidissimo che, quando imbrocca la giornata giusta, è difficile da contrastare ma che arriva dalla maratona contro Alex De Minaur, che potrebbe avergli tolto energie. I precedenti dicono 4-2 Sinner ma negli Slam Rublev ha vinto l’unico incrocio (al Roland Garros di due anni fa); vedremo allora cosa succederà nella diretta di Sinner Rublev, attesissimo e importantissimo quarto di finale agli Australian Open 2024.

DIRETTA SINNER RUBLEV: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Sinner Rublev ci aspetta: del quarto agli Australian Open 2024 possiamo senz’altro dire che entrambi i giocatori possono dire di essere ormai “arrivati” tra i big ma che, per consacrarsi definitivamente, debbano ancora mettere uno Slam in bacheca. Sinner ha più tempo, essendo nato nel 2001; l’altoatesino può anche schierare la semifinale giocata a Wimbledon lo scorso anno, mentre agli Australian Open raggiunge i quarti per la seconda volta in tre stagioni, due anni fa era finita molto male (mai in partita contro Stefanos Tsitsipas) ma è giusto dire che all’inizio del 2022 l’azzurro era un altro giocatore rispetto a quello che oggi può davvero battere tutti e a più riprese.

Per quanto riguarda Rublev, il russo dimostra grande costanza con la terza partecipazione ai quarti degli Australian Open dal 2021 a oggi; in totale sono 10 le volte in cui Rublev è entrato nei primi otto di uno Slam, per contro però va notato che non ha mai superato questo turno e, di conseguenza, quanto dicevamo prima sulla forza mentale conta eccome, perché come stile di gioco e capacità il russo avrebbe davvero tutto per sollevare uno dei grandi trofei del tennis. Ci sbilanciamo e, in attesa della diretta di Sinner Rublev agli Australian Open 2024, diciamo che l’altoatesino parte con qualcosa in più nel pronostico; il match poi sarà ovviamente tutto da vivere…











© RIPRODUZIONE RISERVATA