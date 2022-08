Diretta sorteggio calendario Serie C 2022-2023/ Streaming video tv: partite, giornate

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE C 2022-2023: FINALMENTE SI PARTE!

La diretta del sorteggio del calendario Serie C 2022-2023 ci terrà compagnia dalle ore 18.00 di oggi, venerdì 26 agosto. Sarà quindi un appuntamento imperdibile per tifosi e appassionati di calcio quello di oggi, quando verrà svelato il cammino delle varie squadre nelle giornate del prossimo campionato di Serie C 2022-2023, dunque dopo aver scoperto il calendario di Serie A e quello di Serie B siamo pronti a togliere i veli anche al terzo torneo più importante del calcio italiano, anche se dobbiamo dire che la Serie C comincerà il proprio cammino un po’ più tardi rispetto alle due categorie maggiori e che soprattutto questa cerimonia si svolge con varie settimane di ritardo a causa dei ricorsi respinti solamente oggi.

I programmi originari della Lega Pro sono saltati, la programmazione della diretta del sorteggio del calendario Serie C 2022-2023 è stata rinviata prima di qualche giorno e poi di ulteriori tre settimane perché i ricorsi di Campobasso e Teramo (respinti solo stamattina) contro l’esclusione dal Campionato di Serie C 2022-2023 si sono trascinati per davvero troppo tempo e di conseguenza non era stato possibile in precedenza procedere con l’ufficializzazione degli organici, una vicenda che purtroppo è una costante delle estati di Serie C e spesso nemmeno basta ad evitare ulteriori problemi anche a campionato in corso, come nel caso del Catania della scorsa stagione.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE C 2022-2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio del calendario di Serie C 2022-2023 non sarà fornita, tuttavia ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video grazie al sito di Rai News oppure tramite i canali social ufficiali della Lega Pro, sempre disponibili gratuitamente per tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI NEWS DEL SORTEGGIO DEL CALENDARIO DI SERIE C

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE C 2022-2023: IL CONTESTO

La diretta del sorteggio del calendario Serie C 2022-2023 ci presenterà nel tardo pomeriggio il cammino delle squadre al via. Possiamo allora ricordare per sommi capi gli avvenimenti più significativi dello scorso campionato di Serie C. Naturalmente oggi non ritroveremo alla cerimonia del sorteggio del calendario di Serie C rappresentanti delle società che hanno ottenuto la promozione in Serie B, a partire dal Sudtirol che ha festeggiato nella scorsa primavera una storica prima volta per quanto riguarda la promozione nella cadetteria, raggiunta anche da Modena e Bari vincendo gli altri due gironi ed infine pure dal Palermo, che si è invece imposto nella “maratona” dei playoff.

Discorso molto diverso per le nove squadre che invece erano retrocesse: si tratta di Legnago Salus, Giana Erminio e Seregno per quanto riguarda il girone A, poi Fermana (tuttavia ripescata), Grosseto e Pistoiese dal girone B ed infine Paganese e Vibonese oltre naturalmente all’escluso Catania per quanto riguarda il girone C. L’attesa per la diretta del sorteggio del calendario Serie C 2022-2023 sarà invece naturalmente grandissima per le neo promosse, in particolare per Sangiuliano City Nova, San Donato Tavarnelle e Gelbison Cilento, che nel campionato ormai imminente faranno il loro debutto assoluto nella categoria.

