Diretta sorteggio calendario Serie A 2022-2023/ Streaming video tv: giornate e accoppiamenti

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2022-2023: LE 38 GIORNATE!

Sta per farci compagnia la diretta sorteggio calendario Serie A 2022-2023: venerdì 24 febbraio scopriremo finalmente quali saranno le 38 giornate che saranno estratte nella cerimonia che scatterà alle ore 12:00, e che ci dirà appunto il percorso delle 20 squadre che prenderanno parte s questo campionato. A maggio il Milan ha festeggiato uno scudetto che aspettava da 11 anni; adesso la squadra di Stefano Pioli parte per forza di cose come quella da battere, ma ci sono avversarie che sperano di aver ridotto il gap in un campionato che potrebbe rivelarsi ancora più entusiasmante di quello passato, davvero incerto.

Monza, calendario Serie A 2022-2023/ Partite, quando Monza-Milan?

Qui però dobbiamo appunto parlare della diretta del sorteggio del calendario Serie A 2022-2023, di conseguenza la prima cosa di cui possiamo andare a parlare riguarda i criteri dell’estrazione per entrare maggiormente nel merito di come potrebbero essere composte le 38 giornate del massimo campionato di calcio, essendo che qualche limite è stato messo dalla Lega Serie A e dunque dobbiamo capire, ad esempio, con chi Inter o Juventus possano effettivamente incrociarsi alla prima giornata, o magari all’ultima. Aspettiamo allora che si prenda il via, intanto facciamo qualche rapida disamina…

Lecce, calendario Serie A 2022-2023/ Partite, quando Lecce-Salernitana

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2022-2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio calendario Serie A 2022-2023 viene trasmessa su DAZN: di fatto dunque non ci sarà un canale televisivo che mandi in onda questo evento, ma comunque si potrà seguire la cerimonia della composizione del calendario in diretta streaming video, naturalmente per i possessori ad un abbonamento alla piattaforma di cui sopra. L’alternativa, sempre in mobilità, arriva direttamente dalla Lega Serie A: si potrà infatti assistere al sorteggio del calendario attraverso il canale ufficiale presente su YouTube.

Mondiali, quando la sosta di Serie A 2022/2023?/ Date e modifiche del calendario

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2022-2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Si avvicina allora il momento della diretta sorteggio calendario Serie A 2022-2023. La prima cosa che dobbiamo ricordare riguarda il fatto che anche in questa stagione, a conferma della grande novità introdotta lo scorso anno, il campionato avrà un calendario asimmetrico: le giornate insomma non coincideranno tra andata e ritorno, questo è uno schema che ad esempio in Premier League esiste da tempo e che, almeno sulla carta, contribuisce a rendere più incerta la stagione. Ci sono comunque delle limitazioni anche su questo: banalmente, tra una stessa partita devono passare almeno 8 giornate, per esempio Juventus Inter non si potrebbe comunque giocare all’ultima del girone di andata e poi alla seconda del ritorno.

Per il resto, liberi tutti almeno per quanto riguarda l’asimmetricità; altre restrizioni sono state inserite nella diretta sorteggio del calendario Serie A 2022-2023, i derby non possono essere più di uno per giornata e in alcun modo non si potranno disputare in uno dei quattro turni infrasettimanali (così come altre partite, ma lo vedremo). Per il resto, si tratta di aspettare e scoprire quello che succederà e cosa ci dirà l’urna, tra poco la diretta del sorteggio del calendario Serie A 2022-2023 diventerà grande protagonista di questo venerdì…











© RIPRODUZIONE RISERVATA