DIRETTA SPAGNA DANIMARCA, I TESTA A TESTA

L’intrigante diretta di Spagna Danimarca ci racconta di 17 incroci, che non sono decisamente pochi; limitatissime invece le vittorie degli scandinavi, perché la Danimarca ha battuto la Spagna soltanto due volte e quella più recente risale al marzo di 31 anni fa, una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali che si era risolta nel gol di Flemming Povlsen a favore di quella che all’epoca era incredibilmente la nazionale campione d’Europa in carica, mentre l’altro successo è ancora più datato ed è un’amichevole vinta 3-1 in trasferta nel novembre 1979.

Il match più celebre rimane ovviamente quello degli ottavi del Mondiale 1986, segnato dal poker di Emilio Butragueño. El Buitre spezzò i sogni di gloria di una Danimarca che aveva fin lì sorpreso, battendo anche la Germania Ovest nel girone; va anche segnalato che non solo gli scandinavi non battono la Spagna da tantissimo tempo, ma in generale le due nazionali non si affrontano da ben 16 anni perché l’ultima sfida è un’amichevole dell’agosto 2008, all’indomani del primo titolo europeo di una Roja che di lì in avanti avrebbe dominato. A segnare i gol della vittoria erano stati Xabi Alonso, autore di una rara doppietta, e Xavi che aveva messo a segno la rete di mezzo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SPAGNA DANIMARCA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Spagna Danimarca sarà necessario utilizzare UEFA TV perché nessuna emittente italiana ha comprato i diritti della Nations League. Si potrà seguire questa partita anche con la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti e le emozioni di questo match.

SFIDA PER LA VETTA

Torna la Nations League terra spagnola e lo fa con la diretta Spagna Danimarca valida per la terza giornata del Gruppo 4 della Lega A. Le due squadre si giocano il primo posto in questo girone in questo testa a testa da giocare sabato 12 ottobre dalle 20,45.

La Spagna di De La Fuente torna in campo dopo aver vinto contro la Svizzera per 1 a 4 e pareggiato contro la Serbia. Punteggio pieno, invece, per la Danimarca che ha vinto con Svizzera e Serbia rovinando i piani di una Spagna favorita.

SPAGNA DANIMARCA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere quali potrebbero essere le scelte di De La Fuente e Knudsen in vista di questo scontro per il vertice del Gruppo 4. Le Furie Rosse sono decimate dagli infortuni e non avranno a disposizione calciatori fondamentali come Rodri, Carvajal e Dani Olmo. L’attacco sarà ancora sostenuto da Alvaro Morata che avrà Yamal e Nico Williams ai suoi lati. Zubimendi è chiamato a fare il “Rodri” con Fabian Ruiz e Pedri ai suoi lati.

Eriksen sarà ancora la punta di diamante della rosa di Knudsen e completerà l’attacco con Dolberg e uno tra Skov Olsen e Gronbaek. Hojbjerg e Hjulmand dovrebbero comporre la mediana con Kristiansen e Bah sugli esterni.

SPAGNA DANIMARCA, LE QUOTE

Andiamo anche ad approfondire il discorso relativo alle quote della diretta Spagna Danimarca utilizzando le quote proposte da Sisal. I padroni di casa partono favoriti e vedono la loro vittoria a 1,36 contro il 2 per gli ospiti a 8,00 e il pareggio X a 4,75.