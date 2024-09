DIRETTA SVIZZERA SPAGNA, IN CERCA DI RISCATTO

Siamo pronti a raccontarvi la diretta Svizzera Spagna in questa seconda giornata di Nations League. Appuntamento per domenica 8 settembre 2024 alle ore 20:45 con nessuna delle due squadre capaci di vincere all’esordio.

La Svizzera ha iniziato nel peggiore dei modi la propria avventura in Nations League, perdendo 2-0 con la Danimarca a Copenhagen. Il rosso per Elvedi sullo 0-0 ha cambiato la partita con i danesi che grazie a Dorgu e Hojbjerg ottengono i tre punti.

Diretta Portogallo Scozia/ Streaming video tv: lusitani in casa (Nations League, 8 settembre 2024)

La Spagna, reduce dalla grandissima vittoria dei campionati Europei 2024 in Germania, ha giocato la sua prima gara da re d’Europa. Non è andata benissimo dato che si è trattato di uno scialbo 0-0 a Belgrado contro la Serbia.

DOVE VEDERE DIRETTA TV SVIZZERA SPAGNA, STREAMING VIDEO

Purtroppo non c’è nessun modo per vedere la diretta Svizzera Spagna. Questo poiché in Italia non c’è stata nessuna emittente televisiva che si è aggiudicata i diritti della Nations League.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Vince la Bielorussia! Diretta gol live score (8 settembre 2024)

Stesso discorso vale per la diretta streaming che non verrà trasmessa su nessun sito o applicazione. Insomma, nessuna chance.

LE PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA SPAGNA

Adesso è il momento di analizzare le probabili formazioni della diretta Svizzera Spagna. I rosso crociati si disporranno secondo il 3-4-3. Tra i pali Kobel, difeso da Akanji, Wuthrich e Rodriguez. Agiranno da esterni Ndoye e Aebischer con Zakaria e Freuler mediani. Davanti Vargas, Okafor e Embolo.

La Spagna replicherà con il modulo 4-2-3-1. In porta Raya, pacchetto arretrato composto da Carvajal, Le Normand, Laporte e Cucurella. A centrocampo Rodri e Fabian Ruiz con Yamal, Dani Olmo e Nico Williams sulla trequarti. Unica punta Oyarzabal.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Serata di cinquine! Diretta gol live score (oggi 7 settembre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SVIZZERA SPAGNA

Infine abbiamo da vedere quali sono le quote per le scommesse Svizzera Spagna. A partire da favorita è la squadra ospite a 1.80 contro i 4.50 degli svizzeri. La quota invece relativa al pareggio ovvero la X è offerto a 3.60.

Chiudiamo con il Gol e No Gol rispettivamente a 2 e 1.73 mentre l’Over 2.5 è quotato 2.10 rispetto all’1.68 dell’Under alla stessa soglia.