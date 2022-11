Diretta/ Spagna Germania, streaming video Rai 1: finale anticipata (Mondiali 2022)

DIRETTA SPAGNA GERMANIA: BIG MATCH!

Spagna Germania è in diretta dall’Al Bayt Stadium di Al Khor: alle ore 20:00 di domenica 27 novembre si gioca la seconda partita nel gruppo E dei Mondiali 2022, girone completato da Costa Rica e Giappone. Una finale anticipata che sa anche di ultima spiaggia per la formazione allenata da Flick, reduce dal clamoroso ko all’esordio.

La Spagna guida il girone E grazie alla strabiliante vittoria ottenuta nella prima giornata per 7-0 ai danni del Costa Rica: reti siglate da Olmo, Asensio, Ferran Torres (doppietta), Gavi, Soler e Morata. La Germania, invece, è ancora a quota 0 punti: all’esordio è arrivata l’inaspettata sconfitta per 1-2 contro il Giappone. Dopo il vantaggio firmato Gundogan, rimonta dei nipponici con Doan e Asano.

SPAGNA GERMANIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Germania sarà affidata alla televisione di stato: come noto l’emittente ha acquisito i diritti per trasmettere i Mondiali 2022, e nello specifico questa partita sarà visibile su Rai Due, disponibile anche in alta definizione. In assenza di un televisore, potrete comunque assistere al match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA SPAGNA GERMANIA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GERMANIA

Luis Enrique e Flick alle prese con gli ultimi dubbi del caso, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Spagna Germania. Partiamo dalla compagine giallorossa, in campo con il 4-3-3: Unai Simon; Carvajal, Laporte, Pau Torres, Gaya; Gavi, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia. 4-2-3-1 invece per l’undici teutonico: Neuer; Hofmann, Rudiger, Sule, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, T. Muller, Sané; Havertz..

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Molto equilibrate le quote per le scommesse della diretta Spagna Germania. Secondo gli esperti, le Furie Rosse sono leggermente avanti, prendiamo come riferimento i numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria della Spagna è a 2,50, il pareggio è a 3,35, mentre il successo della Germania è a 2,75. Molto equilibrate le quote sul numero di gol: Under 2,5 a 1,85 e Over 2,5 a 1,87. Meno equilibrio invece tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,67 e 2,10.

