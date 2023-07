Guadagno club italiani per Qatar 2022/ Quanto hanno incassato le squadre di Serie A (oggi 13 luglio 2023)

GUADAGNO CLUB ITALIANI PER QATAR 2022, COME FUNZIONA

È stato reso noto il guadagno dei club italiani per Qatar 2022. Infatti anche senza la partecipazione dell’Italia alla rassegna iridata, le squadre della Serie A hanno potuto sorridere quantomeno dal punto di vista economico. Questo poiché la Fifa ha dovuto attingere dai 209 milioni di dollari incassati e ridistribuirli per tutte le 440 società di tutto il mondo che hanno contribuito al Mondiale semplicemente “prestando” i propri tesserati alle rispettive Nazionali qualificate. Dunque sebbene non risultino giocatori italiani impegnati, lo stesso non si può dire dei vari calciatori stranieri che militano in Italia e che hanno partecipato al Mondiale.

Se andiamo a vedere nel dettaglio le cifre scopriamo che l’Italia ha guadagnato per 18,6 milioni di dollari, precisamente l’11,76% in più se paragonato alle squadre di club affiliate all’Uefa con 837 calciatori impiegati e dunque circa 11mila dollari al giorno indipendentemente dalla loro presenza in campo o meno. Si tratta appunto di un discorso più ampio ovvero calcolare per ogni singolo calciatore la cifra per tutti i giorni in cui è rimasto in Qatar.

GUADAGNO CLUB ITALIANI PER QATAR 2022, LE CLASSIFICHE

Passiamo ora alle cifre economiche del guadagno dei club italiani per Qatar 2022. La società con più introiti è stata la Juventus con 3 milioni, seguita da 2.29 dell’Inter e dagli 1,59 del Milan. Appena sotto il podio troviamo la Fiorentina con Atalanta. Torino e Napoli, tutte con almeno un milione intascato dal Mondiale qatariota. Sotto troviamo Roma (950mila dollari) e la Sampdoria. Se ci spostiamo in Serie B ecco che possiamo menzionare Parma, Genoa, Venezia. Ultima a livello di soldi è la Cremonese con 65mila dollari.

Fuori dal nostro Paese, con un pizzico d’invidia da parte degli addetti ai lavori, l’Inghilterra comanda la classifica con guadagni da oltre 37,71 milioni di dollari. Dietro la casa della Premier League abbiamo la Spagna con 24,20 milioni e la Germania con 21 milioni. Qua ritroviamo dunque l’Italia che con il quarto posto si mette davanti alla Francia. Per quanto concerne i club al primo posto c’è il Manchester United con 4,59 milioni di dollari, poco più dei 4,53 del Barcellona e dei 4.33 del Bayern Monaco. Chiudono la top 5 Real Madrid e Psg, entrambe sopra i 3 milioni. A commentare il programma FIfa Club Benefits è stato Gianni Infantino, presidente della federazione internazionale: “Un chiaro esempio di come la Coppa del Mondo abbia un impatto positivo sul calcio per club in tutto il mondo. Qatar 2022 non è stato solo l’apice della carriera per molti giocatori, ma anche la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre e quella che contribuirà allo sviluppo del calcio in tutti gli angoli del pianeta. Il calcio per club gioca un ruolo chiave all’interno dell’ecosistema calcistico e il programma Fifa Club Benefits ci offre un’eccellente opportunità per sostenere i club”.

