Diretta Spagna USA/ Streaming video Rai: americane per l’ennesimo oro? Pallanuoto

DIRETTA SPAGNA USA: CHE FINALE!

Spagna USA, in diretta dal Tatsumi Water polo park di Tokyo, è la partita di pallanuoto femminile in programma oggi, sabato 7 agosto 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 9.30 del mattino italiano. Siamo alla finale per la medaglia d’oro per la pallanuoto femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e con la diretta tra Spagna e Usa non vediamo l’ora di assistere a un incontro stellare. Le protagoniste sono di altissimo livello: da una parte ecco le statunitensi, campionesse del mondo in carica per la terza volta, nonché oro alle ultima Olimpiadi di Rio 20216: contro le iberiche di di Mika Oca, per due volte sfidanti degli USA agli ultimi mondiali e pure campionesse d’Europa in carica. Davvero non potevamo aspettarci una finale più “titolata” di questa: la diretta Spagna USA di questa mattina non dobbiamo davvero perdercela.

DIRETTA SPAGNA USA PALLANUOTO: COME VEDERE LE OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta tv di Spagna Usa, finale per l’oro nella pallanuoto femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020 dovrebbe essere visibile su Rai Due: la televisione di stato dovrebbe trasmettere infatti l’evento, anche se magari non in versione integrale. In aggiunta dobbiamo ricordare che il broadcaster ufficiale della manifestazione è Discovery + che seguirà il programma integrale. Visione in diretta streaming video, inclusa negli abbonamenti Amazon Prime e Eurosport Player; quest’ultima piattaforma sarà visibile anche ai clienti di DAZN.

SPAGNA USA, FINALE PALLANUOTO DONNE: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola alla vasca nipponica per la diretta tra Spagna e Usa, finale per la medaglia d’oro della pallanuoto femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ci pare doveroso andare a riepilogare il gran cammino delle due nazionali fino a questo decisivo incontro. Cominciamo allora dalle spagnole, che subito si sono imposte come leader del proprio gruppo, pur segnando appena 6 punti (con 3 vittorie e un KO). Approdate nel tabellone finale le iberiche hanno agevolmente superato prima la Cina per 11-7 e poi l’Ungheria, superata in semifinale con il risultato di 8-6: e ora sono pronte a giocarsi il tutto per tutto solo l’argento vinto a Londra 2012. Di contro però una corazzata imbattibile come è quella americana: gli USA hanno superato la fase a gruppi con il primo posto nel girone B, realizzando pure loro un solo KO. Di fila gli Stati Uniti si sono poi imposte ampiamente contro il Canada ai quarti e pure contro la Russia, con un bel 15-11 inferto in semifinale. E ora la squadra di Krikorian punta a salire nuovamente sul primo gradino dle podio olimpico: chissà che cosa accadrà oggi!

LEGGI ANCHE:

