DIRETTA SPAGNA RUSSIA/ Video streaming Rai: l’ultima sfida si decise ai rigori

In attesa di dare la parola al campo per la diretta di Spagna Russia, attesa finalissima per la medaglia d’oro agli Europei di pallanuoto femminile, dobbiamo certo anche prendere in esame lo storico che interessa le due nazionali, tra poche ore attese in vasca a Budapest. Dati alla mano dobbiamo infatti segnalare ben 26 precedenti, segnati dal 2009 a oggi e pure in occasioni di competizioni mondiali e continentali, World League e Giochi Olimpici. Il bilancio complessivo dunque ci racconta di dieci successi delle iberiche per lo scontro diretto e 16 affermazioni delle russe, che pure non per questo oggi saranno le favorite in assoluto. Aggiungiamo che l’ultimo precedente segnato tra Spagna e Russia risale a ormai due anni fa, quando nel dicembre del 2018 le due formazioni si sfidarono per le qualificazioni alla World league. Allora fu la Russia a trovare la vittoria ma solo dopo i calci di rigore. (Michela Colombo)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Russia, finale per l’oro agli Europei, sarà trasmessa come di consueto sulla televisione di stato: l’appuntamento è dunque su Rai Sport e Rai Sport + che trovate ai numeri 57 e 58 del vostro telecomando, potrete seguire il quarto degli Europei di pallanuoto femminile 2020 senza limitazioni ed eventualmente anche in diretta streaming video, visitando il sito www.raiplay.it con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Spagna Russia, in diretta dalla Danube Arena di Budapest, è la partita di pallanuoto femminile in programma oggi, sabato 25 gennaio: fischio d’inizio fissato per le ore 19,00. Si accende oggi dunque la finale per il primo e secondo posto agli Europei di pallanuoto femminile: solo tra poche ore nelle acqua magiare incoroneremo le Campionesse del continente e certo non vediamo l’ora di dare il via a una vera battaglia. La posta in palio oggi è altissima e non ci riferiamo solo al titolo continentale, che pure ovviamente è più che prestigioso: oggi infatti alla nazionale vincente verrà consegnato anche il preziosissimo pass per le ormai vicinissime Olimpiadi di Tokyo 2020. Obbiettivo che purtroppo le azzurre di Zizza hanno mancato. Ci attende dunque una diretta tra Spagna Russia a dir poco infuocata.

DIRETTA SPAGNA RUSSIA: IL CONTESTO

In attesa di dare la parola alla vasca magiara per la diretta tra Spagna e Russia, finale per la medaglia d’oro agli Europei di pallanuoto femminile, certo dobbiamo anche ricordare come le due squadre si sono guadagnate l’occasione di vincere il titolo continentale e di staccare il pass olimpico. Partendo dunque dalla formazione iberica certo dobbiamo ricordare che la squadra di Miki Oca si era messa in luce già nella fase a gironi, chiusa nel gruppo B con il secondo posto, alle spalle di Olanda, ma davanti a Italia, Francia, Israele e Germania. Avuto accesso subito al tabellone finale, la Spagna ha prima superato con l’agevole risultato di 12-9 la Grecia, per poi battere in una complicata semifinale la squadra di casa ungherese, con il tiratissimo risultato di 11-10. Percorso praticamente identico per la Russia, che nella fase a girone ha chiuso il suo gruppo A con il secondo piazzamento, alle spalle dell’Ungheria, ma davanti a Grecia, Slovacchia, Croazia e Serbia. Nel tabellone dei play off le russe poi non hanno fatto fatica a dominare contro il nostro Settebello (KO azzurro per 13-7), ma hanno faticato molto di più in semifinale contro l’Olanda, campione europeo in carica, alla fine superata con il risultato di 11-10. Ora contro ogni pronostico Spagna e Russia, saranno in diretta per giocarsi la medaglia più preziosa: parola alla vasca!



© RIPRODUZIONE RISERVATA