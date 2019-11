Diretta Spal Sampdoria/ Streaming video tv: quote, sfida delicata (Serie A)

Spal Sampdoria, diretta da Chiffi, si gioca lunedì 4 novembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara; sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Scontro salvezza con la Spal penultima a quota 7 punti, 2 lunghezze in più rispetto alla Sampdoria ultima in classifica con 5 punti ottenuti nelle prime 10 partite di campionato disputate. In casa gli estensi hanno ottenuto 4 punti nelle ultime due sfide disputate contro Parma e Napoli, ma in trasferta sono ancora a secco, avendo anche perso giovedì scorso nel posticipo del turno infrasettimanale in casa del Milan. Nelle ultime 6 sfide di campionato la Sampdoria ha ottenuto solo due pari casalinghi contro la Roma e mercoledì scorso, per giunta solo nel recupero, contro il Lecce. La cura Ranieri finora non ha sortito grandi effetti e la Samp, esattamente come la Spal, finora è sempre uscita sconfitta in tutte le partite esterne.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Spal Sampdoria, lunedì 4 novembre 2019, sarà trasmessa in esclusiva sul canale numero 202 del satellite, Sky Sport Serie A, per tutti gli abbonati Sky. Questi ultimi potranno seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite una smart tv sull’applicazione ufficiale SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL SAMPDORIA

Le probabili formazioni che dovrebbero affrontarsi in Spal Sampdoria, lunedì 4 novembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. La Spal allenata da Leonardo Semplici schiererà un 3-5-2: Berisha, Tomovic, Vicari, Igor, Strefezza, Kurtic, Murgia, Missiroli, Reca, Paloschi, Petagna. La Sampdoria guidata in panchina da Claudio Ranieri risponderà con un 4-3-1-2 così schierato: Audero, Depaoli, Ferrari, Colley, Murru, Ekdal, Barreto, Viera, Bertolacci, Bonazzoli, Quagliarella.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, le quote dell’agenzia Snai considerano la Spal favorita sulla Sampdoria. Quota per l’affermazione interna fissata a 2.60, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.30, mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 2.70. Per chi invece punterà sul totale dei gol realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.00, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.80.



