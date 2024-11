DIRETTA SPAL TORRES, GRECO VUOLE TORNARE ALLA VITTORIA

Il sabato della sedicesima giornata del Girone B di Serie C vede unicamente la diretta Spal Torres in campo dalle 17,30. La sfida è tra due squadre che stanno vivendo momenti opposti ma sono pronte a darsi battaglia per i tre punti in palio. I padroni di casa della Spal sono fermi al quattordicesimo posto in classifica e sono reduci da due vittorie di fila contro Legnago e Pineto. Quarto posto a soli quattro punti di distanza dal primo posto per la Torres di Greco che non vince da due partite e cerca nuovi punti per puntare alla Serie B.

DIRETTA SPAL TORRES, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Spal Torres sarà necessario essere abbonati a Sky che trasmetterà la partita anche sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Sarà anche possibile seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le emozioni e le azioni salienti della partita.

SPAL TORRES, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo in rassegna anche le probabili formazioni in vista di questa interessante sfida. La Spal di Dossena riproporrà la difesa a tre con Bassoli, Nador e Bruscagin a difendere la porta di Galeotti. Calpai e Mignanelli saranno i due esterni del centrocampo con un tridente formato da Rao, Antenucci e D’Orazio.

Difesa a tre anche per la Torres di Greco che schiererà Fabriani , Antonelli e Dametto davanti alla porta difesa da Zaccagno. Brentan e Giorico agiranno in mediana a sostegno del tridente offensivo formato da Fischnaller, Diakite e Djamanca.

SPAL TORRES, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote previste per la diretta Spal Torres andando ad approfondire quelle proposte da Snai. Gli emiliani, nonostante il fattore campo, sono leggermente sfavoriti e il loro 1 è dato a 2,55 contro il 2 per gli ospiti a 2,50 e il pareggio X a 3,25.