DIRETTA TORRES ENTELLA, SFIDA DA ALTA CLASSIFICA

La diretta Torres Entella inizierà con il calcio d’inizio alle 15,00 di domenica 17 novembre 2024 e varrà per la quindicesima giornata del Girone B di Serie C. Di fronte ci saranno due formazioni che si lotta l’accesso alla Serie B e cercano al vittoria per prendersi il secondo posto. Sfortunata la Torres che ha pareggiato l’ultima partita con un gol segnato al 90esimo dal Rimini con Parigi. Meglio l’Entella che è riuscito a superare il Gubbio nell’ultima giornata con una doppietta di Guiu.

Video Entella Gubbio (2-1)/ Gol e highlights: doppietta di Guiu! (Serie C 10 novembre 2024)

DIRETTA TORRES ENTELLA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Torres Entella sarà possibile utilizzare i canali di Sky o le piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. L’alternativa per seguire questo match è la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti e lo svolgimento del match attraverso aggiornamenti costanti.

DIRETTA/ Entella Gubbio (risultato finale 2-1): bis vincente di Guiu! (Serie C, 10 novembre 2024)

TORRES ENTELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad approfondire le probabili formazioni andando a vedere le possibili scelte degli allenatori. La Torres di Greco giocherà con la difesa a tre formata da Dametto, Antonelli e Fabriani. Djamanca, Fischnaller e Diakite saranno i tre attaccanti con Giorico e Mastinu a supporto a centrocampo.

3-5-2 per l’Entella di Gallo che si fiderà nuovamente di Guiu reduce da una doppietta decisiva contro il Gubbio. A completare l’attacco di sarà Castelli con Di Mario e Bariti sugli esterni per fare la doppia fase.

TORRES ENTELLA, LE QUOTE

Approfondiamo anche il discorso relativo alle quote della diretta Torres Entella andando a vedere le proposte di Snai. I sardi vedono una loro vittoria a 2,30 e sono favoriti rispetto al 2 per i liguri che sale a 2,85 con il pareggio X a 3,10.

Diretta/ Rimini Torres (risultato finale 1-1): Parigi la riprende al 90' minuto! (10 novembre 2024)