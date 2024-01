DIRETTA/ Sudafrica Tunisia video streaming tv: tra i precedenti c’è anche una finale (CAF, 24 gennaio 2024)

DIRETTA SUDAFRICA TUNISIA: I TESTA A TESTA

Decisamente intrigante è la storia che ci accompagna verso la diretta di Sudafrica Tunisia, anche se il più prestigioso dei sei incontri fra queste due Nazionali è stato il primo. Non capita infatti molto spesso che la prima volta assoluta sia in corrispondenza di una finale di un campionato continentale, ma sabato 3 febbraio 1996 Sudafrica e Tunisia si incontrarono per la prima volta nelle rispettive storie per la finale della Coppa d’Africa di quell’anno. I Bafana Bafana erano i padroni di casa e al FNB Stadium di Johannesburg vinsero per 2-0 la partita.

Ci fu la doppietta di Mark Williams al 73′ e 75′ minuto di gioco, grazie alla quale il Sudafrica si laureò campione continentale d’Africa davanti ai propri tifosi. Adesso il bilancio è di tre vittorie per parte su sei incontri totali e la Tunisia vanta un trend in netta crescita perché ha vinto le ultime due partite disputate contro i sudafricani, ma naturalmente possiamo ancora considerare in vantaggio la Nazionale australe, che ha vinto la sfida decisamente più “pesante” nella storia di questo confronto testa a testa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SUDAFRICA TUNISIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Sudafrica Tunisia sarà disponibile per tutti in chiaro al canale 60 del digitale terrestre, visto che l’emittente Sportitalia detiene i diritti per tutta la Coppa D’Africa. In alternativa si potrà seguire al canale 5060 di Sky.

SUDAFRICA TUNISIA: PARTITA DELICATISIMA!

Grande attesa nel Girone E per la sfida in diretta tra Sudafrica Tunisia, oggi, 24 gennaio 2024, alle ore 18.00. Sudafrica e Tunisia avranno l’opportunità di dimostrare la propria competitività e determinare il proprio destino nel torneo. Il Sudafrica vive un buon momento psicologico e di forma dopo aver asfaltato per 4-0 la Namibia. Discorso molto più delicato per quanto riguarda la Tunisia che è costretta a vincere col Sudafrica. A complicare il percorso in questa Coppa d’africa ci ha pensato la sconfitta con la Namibia e il successivo pareggio per 1-1 col Mali. La Tunisia, quindi non ha grandi alternative: per ambire al secondo posto del girone deve portare a casa i 3 punti e sperare in una vittoria del Mali. Se ciò non dovesse accadere a quel punto non resterebbe che sperare in un ripescaggio, sempre che i 4 punti conquistati siano sufficienti…

DIRETTA SUDAFRICA TUNISIA: PROBABILI FORMAZIONI

Esaminiamo le probabili formazioni di Sudafrica Tunisia. Il Sudafrica scenderà in campo con un fantasioso 4-2-2-2: una formazione votata all’attacco con Zwane punta supportato da Tau e Morena nei ruoli di trequartisti. Il Sudafrica spera nella vena realizzativa del suo bomber Zwane, sperando possa ripetere la prestazione contro la Namibia in cui è stato protagonista di una doppietta. La Tunisia imposterà la sua partita con un più classico 4-3-1-2, con una impostazione della partita all’attacco. Slimane è il perno dell’attacco, supportato da un centrocampo guidato da Laidouni che agirà in cabina di regia. Rafia, sulla fascia destra, garantirà più profondità e imprevedibilità all’attacco tunisino. La partita alla finr si deciderà sulla scelta nei ruoli di trequartisti per il Sudafrica e nella cabina di regia per la Tunisia.

SUDAFRICA NAMIBIA, LE QUOTE

Interessanti le quote offerte da Intralot per la diretta di Sudafrica Namibia, il segno 1 che decreterebbe la vittoria sudafricana viene data a 2,3 mentre la vittoria tunisia con il segno 2 a 3,00. Il pareggio invece viene dato a 2,5.











