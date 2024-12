DIRETTA TERNANA ENTELLA: ABATE E GALLO SI GIOCANO IL PRIMO POSTO

Il campo darà un’importante sentenza nella diretta Ternana Entella alle 15,00 di domenica 15 dicembre per la diciannovesima giornata del Girone B di Serie C. L’incontro è tra due squadre che sono divise da due punti e si giocano il primo posto del girone.

La Ternana di Abate sta volando e ha perso solo una partita contro il Pescara sulle diciotto già giocate ed è reduce da un importante 1 a 3 in casa della Pianese. Benissimo anche l’Entella che ha perso solo una partita contro il Pescara e ha vinto per 4 a 1 l’ultima giocata contro il Pineto.

TERNANA ENTELLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERLA?

I tifosi liguri dell’Entella che volessero comunque assistere alla diretta Ternana Entella senza dover fare una lunga trasferta potranno farlo con Sky e se non dovessero avere a disposizione un televisore potranno comunque vedere la diretta sul cellulare in streaming video su NOW TV e Sky GO.

TERNANA ENTELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

La Ternana di Abate si basa sulla difesa a quattro con Martella, Maestrelli, Loiacono e Casasola davanti alla porta di Vannucchi. Cicirelli sarà la base del centrocampo dopo la doppietta contro la Pianese e appoggerà il tridente con Curcio, Romeo e Cianci.

Difesa a tre, invece, per l’Entella di Gallo con Parodi, Marconi e Tiritello davanti alla porta di Del Frate. Bariti e Di Mario saranno i due esterni di centrocampo a sostegno dei due attaccanti che saranno Guiu e Santini.

TERNANA ENTELLA, LE QUOTE

Interessante pensare a una puntatina sulla diretta Ternana Entella per questo motivo val la pena vedersi i pronostici e le quote di Snai. La Ternana è nettamente favorita e l’1 è dato a 1,87, il 2 per l’Entella a 4,00 e il pari è quotato 3,05.

