DIRETTA ENTELLA PINETO, UN PAREGGIO NON E’ ABBASTANZA

Va in scena domenica 8 dicembre alle ore 15:00 la diretta Entella Pineto che si terrà allo Stadio Comunale di Chiavari per la diciottesima giornata di campionato. Nel girone B della Serie C si affrontano quest’oggi due formazioni che hanno manifetasto ambizioni d’alta classifica fino a questo momento della stagione occupando infatti rispettivamente la terza, a trentaquattro punti, e la decima posizione, a 23 punti, e non hanno alcuna intenzione di arrestare la propria corsa.

Sotto la direzione arbitrale del signor Gioele Iacobellis, proveniente dalla sezione di Pisa, i biancocelesti andranno a caccia dei tre punti in palio dopo il mezzo passo falso contro l’Avellino, con gli Irpini che hanno fermato i liguri con un pareggio per 1 a 1, se non vorranno rischiare di rimanere attardati rispetto alla Ternana seconda in classifica. I biancazzurri, dal canto loro, mireranno invece ad ottenere il quarto successo consecutivo provando ad agganciare l’Arezzo e scavalcando forse la Pianese, il Rimini ed anche il Campobasso.

ENTELLA PINETO INFO DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

In televisione la diretta Entella Pineto è disponibile sul canale Sky Sport 255 ed è quindi obbligatorio possedere l’abbonamento a Sky. Anche Now offrirà l’evento con la formula dello streaming su Now Tv così come accade con l’applicazione Sky Go.

DIRETTA ENTELLA PINETO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Entella Pineto ci spingono a riflettere su quali uomini verranno impiegati dall’inizio della contesa ed il tecnico Gallo per i suoi Diavoli neri chiavaresi dovrebbe continuare a puntare sul 3-4-2-1 con De Lucia, Parodi, Manzi, Bonini, Tomaselli, Tascone, Petermann, Di Mario, Clemenza, Meazzi e Santini.

E’ ancor più semplice ipotizzare invece lo schieramento di partenza per gli abruzzesi visto il recente successo sulla Pianese con il tecnico Ivan Tisci orientato per la riconferma del 4-3-3 con Tonti; Hadziosmanovic, De Santis, Villa, Ienco; Germinario, Lombardi, Pellegrino; Chakir, Gambale e Bruzzaniti.

DIRETTA ENTELLA PINETO, LE QUOTE

Le quote della diretta Entella Pineto ci suggeriscono un unico esito finale per questo incontro. Il pronostico di Snai ad esempio ci racconta infatti che i liguri dovrebbero quasi sicuramente aggiudicarsi i tre punti se si pensa che l’1 viene dato a solo 1.53 mentre gli abruzzesi hanno davvero poche chances di tornare a casa da vincitori con il 2 fissato invece addirittura a 6.00. Il pareggio rimane un’opzione più plausibile con l’x quotato a 3.55.