DIRETTA TORINO METZ: PROSEGUONO LE AMICHEVOLI FRANCESI DEI GRANATA

Proseguono le amichevoli francesi per i granata di mister Vanoli, atteso dalla diretta di Torino Metz, a partire dalla ore 17.00 di oggi, sabato 3 agosto. Si tratta dell’ultima amichevole precampionato in terra francese per il Torino che, dopo aver affrontato il Lione e subito dopo il Bourgoin-Jallieu in un allenamento congiunto, se la gioca a viso aperto con il Metz in un test che permetterà alla truppa granata di tirare un primo mini bilancio sul precampionato. La diretta Torino Metz ad ogni modo chiuderà il calendario delle amichevoli dei piemontesi, avvicinando il Toro al debutto ufficiale in Coppa Italia previsto l’undici agosto con il Cosenza.

DIRETTA/ Torino Lione (risultato 0-0): difficoltà offensive per Vanoli (31 luglio 2024)

Una sfida amichevole che incuriosisce non poco i tifosi del Torino, che affronterà una compagine che nello scorso campionato ha chiuso all’undicesimo posto nella massima serie francese. Anche se si tratta di una semplice amichevole estiva, mister Vanoli pretende il massimo dai suoi ragazzi, per testare la preparazione e capire dove eventualmente intervenire ancora. Un prepartita che rende affascinante scoprire il risultato finale della diretta di Torino Metz.

Diretta/ Torino Cremonese (risultato finale 1-1): pareggio giusto! (oggi 27 luglio 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA TORINO METZ IN STREAMING VIDEO TV

Ci avviciniamo alla diretta di Torino Metz e i tifosi granata si chiedono se sarà possibile seguire la partita in streaming o in qualche piattaforma video. Ebbene la sfida potrebbe essere visibile in diretta streaming su Torino Channel, ma al momento non sono pervenute comunicazioni ufficiali al riguardo. Le due società molto probabilmente forniranno aggiornamenti e notizie varie con le loro pagine ufficiali sui social network e tramite i rispettivi siti Internet.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO METZ IN STREAMING VIDEO TV

Dando alcuni cenni pure sulle probabili formazioni verso la diretta Torino Metz c’è grande curiosità attorno alle scelte di mister Vanoli. Tra i titolarissimi non dovrebbe mancare capitan Zapata, a caccia di una stagione da protagonista assieme ad Adams e i suoi compagni di squadra.

Calciomercato Torino News/ Nastasic, il nuovo nome per la difesa. Vojvoda rinnova (27 luglio 2024)

Ecco dunque quali potrebbero essere le scelte del mister, aspettando la diretta Torino Metz. Probabile 3-5-2 per i granata, con Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Tameze, Linetty, Ilic, Lazaro; Adams, Zapata. All. Vanoli.