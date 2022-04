DIRETTA VALENTINO ROSSI/ GT World Challenge Imola video streaming: 15° in qualifica

DIRETTA VALENTINO ROSSI GT WORLD CHALLENGE: 15° IN QUALIFICA

È la WRT #32 a timbrare la pole position nella GT World Challenge a Imola: Dries Vanthoor, Charles Weerts e Kalvin Van der Linde hanno ottenuto il miglior tempo al termine della Q3 (ricordiamo che ogni vettura viene guidata da tre diversi piloti, e sarà così anche nella gara delle ore 15:00) e sono dunque loro tre ad essersi messi davanti a tutti, in quella che sarà la prima gara di Valentino Rossi nel Gran Turismo. A proposito: il Dottore, al volante dell’Audi insieme a Fréderic Vervisch e Nico Muller, si è posizionato al quindicesimo posto.

In seconda piazza invece troviamo invece Christopher Mies, Patric Niederhauser e Lucas Légeret con la Sainteloc Racing, quindi a completare le prime tre posizioni abbiamo la Akkodis Racing Team di Raffaele Marciello, Jules Gounon e Daniel Juncadella. La sessione di qualifiche Q3 si è conclusa con l’escursione di Weerts nella ghiaia di curva 5, ma come abbiamo visto la WRT aveva già timbrato la pole position e la situazione non è più cambiata; c’era grande attesa per vedere all’opera Valentino Rossi in qualifica, ce ne sarà ancora di più per la gara che, come già detto, sarà alle ore 15:00 di questa domenica 3 aprile. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VALENTINO ROSSI GT WORLD CHALLENGE IMOLA: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv del GT World Challenge 2022 a Imola con Valentino Rossi sarà garantita alle ore 15.00 di oggi pomeriggio su Sky Sport Action, il canale numero 26 della piattaforma satellitare che continua dunque a seguire il Dottore e metterà a disposizione dei propri abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

VALENTINO ROSSI GT WORLD CHALLENGE: LA PRIMA DEL DOTTORE!

Valentino Rossi torna in pista oggi e catalizzerà l’attenzione di tifosi e appassionati sulla diretta della gara di Imola del GT World Challenge 2022: domenica 3 aprile è dunque una data che scrive una pagina di storia, perché il Dottore ormai grande ex della MotoGp torna in pista, ma lo fa con le quattro ruote in questa categoria del Gran Turismo. Valentino Rossi guida una Audi del team Wrt e naturalmente siamo tutti curiosi di scoprire che cosa potrà fare…

Dato un addio non facile alla sua MotoGp (almeno come pilota) e un benvenuto invece alla sua piccola Giulietta che lo ha reso padre, oggi rivedremo in pista Valentino Rossi e questa è già una motivazione sufficiente per seguire con attenzione quello che succederà ad Imola, luogo mitico per tutti gli appassionati degli sport motoristici e che oggi accoglie anche l’inizio della “seconda carriera” del Dottore di Tavullia, con le qualifiche alle ore 9.00 del mattino e poi la gara alle ore 15.00 e fino alle 18.00.

DIRETTA VALENTINO ROSSI GT WORLD CHALLENGE IMOLA: IL DEBUTTO

Valentino Rossi sarà dunque il mattatore della diretta della gara di Imola per il GT World Challenge 2022: la corsa durerà tre ore e il Dottore dividerà il volante della Audi R8 del team Wrt, campione mondiale in carica, con due esperti delle gare di durata, Frederic Vervisch e Nico Mueller. Team iridato e compagni di squadra specializzati, è il segnale che Valentino Rossi vuole fare sul serio anche in questa sua nuova esperienza: “Non sono pronto per correre come divertimento. Ho bisogno di restare ad alto livello, di provare a misurarmi con i più forti”, ha infatti dichiarato il nove volte campione del Mondo di motociclismo.

Non a caso la sua Audi avrà il numero 46, anche se Valentino Rossi sarà un “apprendista” alla bella età di 43 anni, uno studente che vuole imparare ad essere protagonista anche in questo nuovo campionato, per mettere nel mirino in futuro obiettivi più ambiziosi, magari il sogno 24 Ore di Le Mans. Secondo le graduatorie che classificano i piloti GT in base al curriculum, Rossi è l’unico Silver inserito tra i piloti Gold, una distinzione che Vale punta ad annullare in fretta: “Fa sul serio, capisce al volo ogni cosa, mai visto un tipo così”, ha affermato il suo compagno di team Vervisch. Ne vedremo delle belle…

