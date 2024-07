Valentino Rossi presto papà-bis, la compagna Francesca Sofia Novello è incinta/ “Aspettiamo un’altra bambina”

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello genitori-bis: “Aspettiamo una bambina“

Un lieto annuncio su Instagram ha riempito il cuore dei numerosi fan di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, che diventeranno genitori-bis dopo la nascita della primogenita Giulia nel 2022. La coppia ha condiviso sui social un carosello di dolcissime fotografie di famiglia, insieme alla loro prima figlia, in cui il motociclista veste i panni di un dottore intento ad ascoltare con lo stetoscopio il battito proveniente dal pancino della sua compagna, che lo renderà padre per la seconda volta nel giro di due anni.

“È sicuramente una femmina Dottore!”, scrive ironico Valentino Rossi, in riferimento al suo storico soprannome, nella didascalia a corredo del post. A seguire, l’annuncio ufficiale della seconda gravidanza della compagna e del sesso del nascituro: “La Franci è incinta, aspettiamo un’altra bambina“. Il post è stato invaso di like e messaggi di congratulazioni da parte di amici, colleghi e fan della coppia, che è così pronta ad allargare la famiglia con l’arrivo di una nuova principessina in casa.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, il loro amore a gonfie vele dal 2016

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono al settimo cielo al pensiero di diventare nuovamente genitori: un lieto evento che consoliderà ancor di più il loro rapporto e la loro splendida famiglia e che regalerà una sorellina alla piccola Giulia. Era il 2016 quando il campione di motociclismo conobbe e si innamorò della sua attuale compagna, ex ombrellina e modella nonché una delle co-conduttrici di Amadeus al Festival di Sanremo 2020.

La coppia si è fidanzata e, nel giro di pochi anni, ha progettato il proprio futuro insieme: il 4 marzo 2022 è stato per loro un giorno importante con la nascita della loro prima bambina. Dopo il lieto evento la coppia ha spesso espresso il desiderio di diventare genitori-bis, magari di un maschietto. “Per lei è il desiderio più grande. Lo è anche per Valentino: ‘Ci piacerebbe avere anche un maschietto, ma non più di due figli’, ha confessato il campione prima della nascita di Giulietta“, riportava il settimanale Chi nell’estate del 2022 a pochi mesi dalla nascita di Giulia.

