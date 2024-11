DIRETTA VENEZIA LECCE: I TESTA A TESTA

Passiamo ai testa a testa storici della diretta di Venezia Lecce, cerchiamo di capire insieme attraverso i precedenti chi tra le due squadre chi può avere o meno i favori del pronostico. Cominciamo con il dire che Venezia e Lecce si sono affrontate dieci volte in totale, sei in Serie B e quattro nella massima serie italiana. Nella serie cadetta abbiamo registrato in archivio due vittorie per i pugliesi, tre pareggi e poi una sola vittoria per i lagunari. Quindi il vero vincitore di questa rivalità è l’equilibrio.

DIRETTA/ Lecce Milan Primavera (risultato finale 2-0): una vittoria preziosa! (oggi 23 novembre 2024)

Mentre se ci spostiamo in Serie A abbiamo due vittorie per il Lecce e altrettanti pareggi, il Venezia in questo campionato non è mai riuscito a imporsi contro il Lecce. C’è però da dire che le due squadre non si affrontano da tre anni e che quindi ci sono tutte le casistiche per invertire questo trend. Noi adesso ci spostiamo proprio sui trend nel prossimo aggiornamento, dove vedremo insieme le statistiche della diretta di Venezia Lecce. (agg. Gianmarco Mannara)

Petagna al Venezia?/ Calciomercato, tra le opzioni dell'attaccante anche il Lecce (oggi 20 novembre 2024)

DIRETTA VENEZIA LECCE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Venezia Lecce, come di consueto per i match del lunedì sera, sarà trasmesso in diretta sia da DAZN che da Sky. La partita sarà dunque visibile, oltre che su DAZN, su Sky Calcio 1, oltre che in streaming su PC, tablet e smartphone grazie a Sky Go. La diretta Venezia Lecce sarà infine visibile anche per gli abbonati a NOW TV.

VENEZIA LECCE, L’ESORDIO DI GIAMPAOLO

La diretta Lecce Venezia è un derby per non retrocedere. I lagunari sono il fanalino di coda di questa Serie A a solo un punto di distanza nel match conclusivo della tredicesima giornata di Serie A 2024/25 in scena lunedì 25 novembre alle 20:45. Al Penzo va in scena un vero e proprio scontro salvezza nei bassifondi della classifica dopo un inizio di stagione che, ovviamente, è stato negativo per entrambe le squadre. Il Venezia neopromosso si trova attualmente in fondo alle venti contendenti di questo campionato, con solo due vittorie, due pareggi e otto sconfitte all’attivo. La squadra di Di Francesco arriva da due sconfitte consecutive subite da Parma e Inter, arrivate dopo l’ottimo periodo caratterizzato dalla vittoria sull’Udinese e dal pareggio esterno a Monza. Ora i lagunari dopo la sosta devono ripartire dal Lecce per superare la melma della maglia nera e rilanciare il proprio campionato.

Diretta/ Cesena Lecce Primavera (risultato finale 3-1): preziosa vittoria in rimonta! (10 novembre 2024)

Il Lecce non se la passa di certo meglio. Dopo il recente pareggio casalingo contro l’Empoli la società giallorossa ha infatti deciso di esonerare Luca Gotti per affidarsi a Marco Giampaolo. Il tecnico abruzzese, che nella sua prima parentesi alla Sampdoria ha vissuto le sue stagioni migliori, torna così su una panchina di Serie dopo le ultime, fallimentari esperienze di Milan, Torino e Sampdoria 2. Con il suo gioco moderno e i suoi principi tattici Giampaolo ha ora il compito di trasformare il Lecce con un solo imperativo: la salvezza.

VENEZIA LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI

È il giorno fortunato per Eusebio Di Francesco, che dovrebbe arrivare allo scontro salvezza nella diretta Venezia Lecce senza alcun indisponibile. Per il Venezia quindi classico 3-4-2-1 formato da: Stankovic; Idzes, Svoboda, Candela; Haps, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

Per Marco Giampaolo, si sa, l’imperativo è la difesa a quattro. Spazio a Rebic in attacco al posto dell’infortunato Banda per il Lecce che schiera un 4-2-3-1 giampaoliano formato da: Falcone; Gallo, Gaspar, Bachirotto, Guilbert; Ramadani, Coulibaly; Rebic, Rafia, Dorgu; Krstovic.

VENEZIA LECCE, LE QUOTE

Diamo infine un’occhiata ai pronostici dei bookies. Favoriti ma non troppo i padroni di casa, quotati a circa 2.25 da quasi tutti i concessionari di gioco. Quota più alta per la vittoria del Venezia offerta da William Hill, con una quota 2.30 mentre la più bassa è quella di Eurobet, solo 2.20. Quota intorno a 3 per il pareggio mentre un’eventuale vittoria del Lecce pagherebbe dai 3.45 ai 3.55 di quanto giocato.