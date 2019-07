Diretta Verona Primiero/ Risultato live: sgambata amichevole per l’Hellas

Verona Primiero si gioca alle ore 17:00 di domenica 14 luglio, ed è un’amichevole piuttosto agevole per il nuovo Hellas di Ivan Juric, che sta preparando il suo ritorno in Serie A dopo una sola stagione. Una partita che dovrebbe servire a mister Ivan Juric per testare la condizione dei suoi giocatori e per capire quale zone di campo necessitano di interventi sul mercato quando manca poco più di un mese al via del massimo campionato. Il Verona ha voglia infatti di mantenere la categoria dopo essere stato promosso in Serie A, e compito di Juric è quello di individuare per tempo le eventuali carenze del gruppo per dare modo alla società di intervenire. Di certo quello contro il Primiero San Martino di Castrozza difficilmente sarà un test probante sotto il profilo tecnico-tattico, ma a maggior ragione il tecnico ex Crotone e Genoa avrà modo di sperimentare nuove soluzioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Verona Primiero: la partita amichevole infatti non verrà trasmessa sui nostri canali e non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire l’evento. Tutti gli appassionati e i tifosi dell’Hellas potranno comunque consultare le pagine ufficiali che la stessa società mette a disposizione sui social network, in particolare su Facebook e Twitter che sono visitabili gratuitamente.

DIRETTA VERONA PRIMIERO: RISULTATI E CONTESTO

Quella tra Hellas Verona e Primiero è diventata di fatto una classica estiva per la formazione gialloblù. Già due anni fa infatti gli scaligeri affrontarono la compagine di Primiero San Martino di Castrozza, imponendosi a dirla tutta senza troppe difficoltà sulla squadra di casa. Il motivo di questo confronto è dettato da anche da motivi logistici: è infatti nel comune facente parte della provincia autonoma di Trento in Trentino-Alto Adige che gli scaligeri stanno svolgendo il loro ritiro. Un anno fa la Rappresentativa locale venne spazzata via dalla formazione allora allenata da Fabio Pecchia con un 15 a 0 da non confondere con un punteggio tennistico. Quella squadra è certamente cambiata: innanzitutto alla guida tecnica, ma i valori in campo dovrebbero essere confermati. Per il momento non ci sono informazioni riguardo alla diretta tv dell’evento, che non dovrebbe ricevere copertura.



