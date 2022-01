Diretta Vibonese Fidelis Andria/ Streaming video tv: scontro nei bassifondi (Serie C)

DIRETTA VIBONESE FIDELIS ANDRIA: SFIDA COMBATTUTA!

La diretta di Vibonese Fidelis Andria è in programma domenica 23 gennaio 2022 alle ore 17.30: il match è valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C – Girone C. Si torna in campo dopo il rinvio dei due turni precedenti, dettato dai focolai di Covid-19 registrati nelle scorse settimane nelle rose. L’impegno che andrà in scena allo Stadio Luigi Razza è un vero scontro diretto per la salvezza, dato che le due squadre si trovano rispettivamente all’ultimo e terzultimo posto della classifica.

Diretta/ Fidelis Andria Sudtirol (risultato finale 0-4): show degli altoatesini!

Gli ultimi risultati delle due compagini sono da incubo: il girone di andata è terminato nel peggiore dei modi. Il fanalino di coda Vibonese è reduce dalla sconfitta contro il Picerno. Va meglio alla Fidelis Andria, che nell’ultimo turno ha ottenuto un pareggio contro la Juve Stabia. I pugliesi tuttavia questa settimana hanno incassato una netta sconfitta contro il Sudtirol, che ha decretato l’eliminazione dalla Coppa Italia di categoria.

Diretta/ Juve Stabia Fidelis Andria (risultato finale 1-1): nulla di fatto

DIRETTA VIBONESE FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA GARA DI SERIE C

Non ci saranno molti modi per vedere la diretta di Vibonese Fidelis Andria, in programma domenica 23 gennaio 2022 alle ore 17.30. Il match valido per la ventitreesima giornata di Serie C infatti sarà visibile in esclusiva in streaming sulla piattaforma di Eleven Sports, in quantonon è stato selezionato né da Sky Sports né da Rai Sport per la visione in televisione. Soltanto gli abbonati all’emittente che si è aggiudicata i diritti di tutte le gare del campionato in questione, dunque, potranno beneficiare dello scontro diretto per la salvezza di questo turno.

Diretta/ Picerno Vibonese (risultato finale 1-0) streaming video: la decide Gerardi

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE FIDELIS ANDRIA

Ora passiamo alle probabili formazioni della diretta Vibonese Fidelis Andria. Le due squadre in queste settimane hanno dovuto affrontare numerosi casi di Covid-19, ma adesso la situazione sembra essere decisamente sotto controllo. I padroni di casa dovranno rinunciare allo squalificato Polidori, ma il 3-5-2 di mister Gaetano D’Agostino non dovrebbe subire grandi modifiche: Marson; Vergara, Risaliti, Mahrous; Ciotti, Gelonese, Bellini, Basso, Senesi; Ngom, Golfo.

Per quanto riguarda gli ospiti invece non ci sarà il diffidato Carullo. Da segnalare anche l’assenza in panchina di mister Ciro Ginestra, che è squalificato e dunque verrà sostituito dal suo vice. Per il resto anche in questo caso l’undici sarà disposto a specchio con un 3-5-2: Dini; Legittimo, Alcibiade, Lacassia; Nunzella, Di Noia, Bonavolonta, Casoli, Zampano; Bubas, Di Piazza.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Vibonese Fidelis Andria in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sembra regnare la più assoluta incertezza, perché è impressionante l’equilibrio fra le tre opzioni: il segno 1 è quotato a 2,70, con il segno 2 si arriva a 2,75 ed infine ecco che in caso di pareggio il segno X varrebbe 2,90 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA