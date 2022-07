Diretta video streaming passeggiata spazio Samantha Cristoforetti/ Ecco dove vederla

Diretta streaming della passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti: le novità

Samantha Cristoforetti quest’oggi, giovedì 21 luglio 2022, farà una passeggiata spaziale in diretta video streaming mondiale: l’astronauta italiana uscirà tra le stelle in compagnia del collega Oleg Artemyev nell’area attorno al segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale. L’attività extra-veicolare (Eva) è in programma alle ore 16.00 locali e durerà oltre sei ore. I due protagonisti indosseranno delle tute spaziali Orlan – le uniche attualmente autorizzate per questo scopo –, con strisce rosse nel caso di lui e con strisce azzurre nel caso di lei.

Per loro non si tratterà però di una semplice camminata. Avranno infatti da completare alcuni obiettivi. I compiti che Samantha Cristoforetti e Oleg Artemyev dovranno affrontare nella passeggiata spaziale, nel dettaglio, sono tre: completare l’installazione del braccio robotico europeo, completare le operazioni nella camera di compensazione del modulo russo Nauka (o Mlm, Multipurpose Laboratory Module), agganciato alla Stazione Spaziale nel luglio 2021 per servire sia come laboratorio sia come punto di attracco delle navette, rilasciare in orbita di 10 nanosatelliti.

Samantha Cristoforetti, passeggiata spaziale oggi: sarà visibile in diretta streaming video

La passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti e Oleg Artemyev in programma oggi, giovedì 21 luglio 2022, sarà visibile in diretta video streaming. Il collegamento con i due astronauti tra le stelle sarà disponibile a partire dalle 15.30 sul sito dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) a questo link. Tutte le fasi di questo percorso che prevede tre obiettivi da completare e che durerà oltre sei ore saranno commentate in diretta da Gabriele Mascetti, il quale ha il ruolo di responsabile dell’Unità Coordinamento Scientifico e Responsabile Ufficio Volo Umano dell’ASI.

Un appuntamento imperdibile per coloro che sono appassionati di questo tema, ma non solo. Si tratta infatti di un evento storico. La cosmonauta italiana è infatti la prima europea a galleggiare nello spazio. La data scelta dalla NASA per l’evento non è casuale: ciò avverrà nel giorno dell’anniversario dello sbarco sulla Luna di Armstrong e Aldrin nel 1969.













