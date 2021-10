Diretta/ Virtus Verona Triestina streaming video tv: svolta cercasi (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA TRIESTINA: SFIDA COMBATTUTA

Virtus Verona Triestina, in diretta domenica 10 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre sono a caccia della svolta, la Virtus Verona resta penultima ma soprattutto ancora in attesa della sua prima vittoria stagionale. Dopo quattro pareggi consecutivi gli scaligeri sono tornati a cadere in casa della Pro Patria, ko di misura e solo 4 punti in classifica per la squadra di Luigi Fresco.

Diretta/ Sudtirol Giana Erminio streaming video tv: altoatesini in forma (Serie C)

La Triestina sembrava aver trovato il passo giusto dopo due vittorie consecutive contro Lecco in casa e Pro Sesto in trasferta, ma domenica scorsa gli alabarda sono tornati a cadere tra le mura amiche dello stadio Nereo Rocco, 2-3 contro l’Albinoleffe. Il 21 febbraio scorso è terminata sul 2-2 l’ultima sfida a Verona tra le due formazioni, ma non bisogna scordare neanche la sfida del 16 maggio in cui a sorpresa la Virtus Verona ha espugnato Trieste nel primo turno dei play off.

Diretta/ Catanzaro Fidelis Andria (risultato finale 3-1): Verna sigilla la vittoria!

DIRETTA VIRTUS VERONA TRIESTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Triestina non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Video/ Triestina Albinoleffe (2-3) gol e highlights: decide Poletti al 93' (Serie C)

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA TRIESTINA

Le probabili formazioni di Virtus Verona Triestina, match che andrà in scena al Gavagnin-Nocini di Verona. Per la Virtus Verona, Luigi Fresco schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Giacomel; Daffara, Cella, Pellacani, Zugaro; Zarpellon, Lonardi, Amadio; Danieli; Marchi, Arma. Risponderà la Triestina allenata da Cristian Bucchi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Martinez; Negro,Ligi, Lopez; Rapisarda, Procaccio, Giorno, Galazzi, Lotti; De Luca, Trotta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Gavagnin-Nocini di Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Virtus Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Triestina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.

© RIPRODUZIONE RISERVATA