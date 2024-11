DIRETTA VIS PESARO ASCOLI, DERBY CON IN PALIO PUNTI PREZIOSI

La diretta Vis Pesaro Ascoli è in programma per venerdì 15 novembre 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Tonino Benelli di Pesaro come partita valida per la quindicesima giornata del girone B della Serie C 2024/2025. I biancorossi cercheranno immediatamente di riscattarsi dopo la battuta d’arresto subita nel turno precedente sul campo della Pianese così da continuare a migliorare l’attuale settimo posto occupato grazie ai 22 punti conquistati fino a questo momento della stagione, consolidando la propria posizione nei playoff.

I bianconeri proseguono invece la loro corsa per uscire dalla zona playout ritrovandosi infatti al sedicesimo posto con 11 punti guidando per differenza reti le altre squadre con lo stesso punteggio e cioè Spal, Milan Futuro ed anche Sestri Levante. Inoltre, l’arbitro designato per dirigere questo incontro è il signor Luca De Angeli, proveniente dalla sezione di Milano, che sarà supportato dagli assistenti Nicola Morea di Molfetta e Carmine De Vito di Napoli insieme con il quarto uomo Giovanni Matteo di Sala Consilina.

DIRETTA VIS PESARO ASCOLI, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chi vorrà seguire la diretta Vis Pesaro Ascoli con i propri occhi dovrà disporre come sempre di un abbonamento valido per Now o Sky che detengono i diritti per la messa in onda di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 che si sta disputando. L’evento sarà dunque visibile via streaming su smart phone, tablet o anche dal proprio pc usufruendo dei servizi offerti da NOW Tv e da Sky Go.

VIS PESARO ASCOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo adesso ad analizzare quali saranno le scelte dei due allenatori per gli schieramenti iniziali della diretta Vis Pesaro Ascoli attraverso le probabili formazioni della partita del girone B. Il tecnico di casa Roberto Stellone dovrebbe ancora puntare sul 3-4-1-2 come modulo da impiegare per i suoi giocatori ma dovrà in ogni caso fare a meno in difesa di Coppola, espulso nella gara precedente, così come dello squalificato Okoro in attacco che potrebbe essere invecere rimpiazzato da uno tra Molina ed Orellana.

Mister Domenico Di Carlo per i bianconeri si affiderà invece nuovamente al 4-2-3-1, come ammirato contro il Pontedera, proponendo Livieri tra i pali, Quaranta, Alagna, Gagliolo e Cozzoli a comporre la difesa, Bando con Varone in mediana, Tirelli, Marsura e Silipo sulla trequarti ad agire alle spalle dell’unica punta che sarà il centravanti Corazza.

VIS PESARO ASCOLI, LE QUOTE

Infine, diamo un’occhiata insieme a quelle che sono le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per il pronostico dell’esito finale della diretta Vis Pesaro Ascoli valevole come gara del quindicesimo turno della Serie C.