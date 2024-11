DIRETTA PIANESE VIS PESARO, BIANCONERI DESIDEROSI DI TORNARE AL SUCCESSO

La diretta Pianese Vis Pesaro è in programma per domenica 10 novembre 2024 alle ore 17:30 presso lo Stadio Comunale di Piancastagnaio come partita valida per la quattordicesima giornata del girone B della Serie C 2024/2025. I padroni di casa si trovano appena dentro la zona playoff in nona posizione avendo conquistato fino a questo momento della stagione 17 punti, al pari di Rimini e Carpi che seguono con una peggiore differenza reti ma i bianconeri non vogliono più fermarsi dopo lo stop subito lo scorso turno ad opera della Torres.

Gli ospiti, invece, hanno racimolato la bellezza di 22 punti, come il Campobasso davanti sempre per la differenza reti, ed occupano un ottimo settimo posto essendo da tempo in serie positivi e reduci pure da tre successivi consecutivi ottenuto nelle ultime giornate. Ricordiamo infine che la direzione di questo incontro è stata affidata all’arbitro Leonardo Di Mario, proveniente dalla sezione di Ciampino, il quale potrà contare sul supporto offertogli dagli assistenti Francesco Macchi di Gallarate e Luigi Ferraro di Frattamaggiore insieme con il quarto uomo Marco Ferrara di Roma 2.

DIRETTA PIANESE VIS PESARO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chi vorrà seguire la diretta Pianese Vis Pesaro dovrà necessariamente possedere un abbonamento valido per Now o Sky, le due piattaforme che detengono i diritti per la messa in onda di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 che si sta disputando. La diretta Pianese Vis Pesaro è visibile con NOW TV e Sky Go tramite smart phone, tablet, smart tv e pc. Gli abbonati all’emittente satellitare potranno inoltre sintonizzare il proprio televisore sul canale Sky Sport 254.

PIANESE VIS PESARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo adesso a capire quali saranno le scelte dei due allenatori relative agli schieramenti di partenza per la diretta Pianese Vis Pesaro del girone B tramite le probabili formazioni in attesa del fischio d’inizio. Nonostante la batosta inflitta loro dalla Torres, mister Fabio Prosperi non dovrebbe abbandonare il 3-4-2-1 utilizzato di recente proponendo Boer tra i pali, Chesti, Remy e Polidori in difesa, Nicoli, Odjer, Simeoni e Boccadamo in mediana con Mastropietro e Colombo ad offrire supporto al centravanti Falleni.

Il tecnico Roberto Stellone dovrebbe riconfermare il vincente 3-4-1-2 ammirato contro il Pescara nella scorsa giornata schierando quindi Vukovic in porta, Palomba, Coppola e Bove in difesa, Zoia, Pucciarelli, Paganini e Cannavó a centrocampo, Di Paola agirà da trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Nicastro ed Okoro.

DIRETTA PIANESE VIS PESARO, LE QUOTE

Infine, analizziamo insieme le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive così da poter intuire il pronostico riguardante l’esito finale della diretta Pianese Vis Pesaro valevole come quattordicesimo turno del campionato di Serie C. Secondo Snai, Planetwin ed anche per Eurobet la partita si preannuncia molto equilibrata sulla carta e gli ospiti sono leggermente favoriti per ottenere la vittoria dando il 2 a 2.50 rispetto all’1 fissato invece a 2.75. L’opzione meno probabile risulta al momento quella riguardante il pareggio con l’x che viene infatti dato a 2.95.