DIRETTA VIS PESARO CAMPOBASSO, SFIDA PER IL PLAYOFF

La diretta Vis Pesaro Campobasso si prospetta decisiva per le ambizioni di entrambe le squadre, impegnate in una serrata lotta per i playoff. La Vis Pesaro, quinta in classifica con 42 punti, si trova già in una posizione favorevole, forte del buon rendimento recente, nonostante la sconfitta nell’ultima giornata. Prima di questo stop, infatti, i marchigiani avevano conquistato tre risultati utili consecutivi, con un pareggio e due vittorie contro Legnago Salus e Pontedera.

Il Campobasso, invece, tredicesimo a quota 27, vive una situazione delicata: a soli due punti dalla zona playoff ma con un margine di tre punti dalla zona playout, i molisani devono invertire la rotta al più presto per provare a rientrare nelle prime dieci. Attualmente sono la squadra meno in forma del campionato, avendo raccolto solo due punti nelle ultime cinque giornate, con l’ultimo successo esterno che risale addirittura al 21 ottobre contro il Pineto. All’andata il Campobasso si era imposto per 3-2 in una sfida combattuta, ma la Vis Pesaro cercherà il riscatto davanti al proprio pubblico.

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA VIS PESARO CAMPOBASSO: DOVE VEDERLA?

La diretta Vis Pesaro Campobasso andrà in onda venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 20:30, e verrà trasmessa in diretta su Sky Sport, che detiene in esclusiva i diritti di trasmissione della terza serie. Oltre al canale dedicato il match sarà poi visibile per gli abbonati anche in streaming su PC, smartphone e tablet sull’app Sky Go.

FORMAZIONI VIS PESARO CAMPOBASSO

La Vis Pesaro di Sassarini adotterà un 3-4-1-2 con Vukovic tra i pali, protetto da Tonucci, Bove e Palomba. Zoia e Paganini occuperanno le corsie laterali, mentre Pucciarelli e Di Paola si posizioneranno in mediana. Cannavò sarà il trequartista a supporto delle due punte Orellana e Nicastro.

Il Campobasso di Piero Braglia risponderà con un 4-4-2: Forte sarà il portiere, supportato da Mancini, Mondonico, Benassai e Celesia in difesa. A centrocampo giocheranno Pierno, Serra, Pellitteri e Martina, mentre Forte e Di Nardo formeranno il tandem d’attacco.