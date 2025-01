DIRETTA CAMPOBASSO GUBBIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Mentre ci restano pochi minuti alla diretta Campobasso Gubbio, illustriamo i numeri in questo campionato di Serie C, che sono in verità molto simili fino a questo momento per la neopromossa compagine molisana e per i suoi ospiti umbri. Attenzione però alla netta flessione recente del Campobasso, che infatti nelle ultime quattro giornate ha ottenuto solamente un pareggio e tre sconfitte, così a quota 26 punti al momento non ci sarebbero i playoff, anzi bisogna anche cominciare a guardarsi alle spalle dopo una prima parte di stagione molto migliore.

Il Gubbio invece nelle ultime quattro ha alternato sempre una vittoria e una sconfitta, salendo fino a 28 punti e sorpassando così proprio il Campobasso, toccando il limite di una zona playoff che però è naturalmente ancora tutta da conquistare. Potrebbe incidere molto proprio la partita di oggi, quindi diamo il via alla diretta Campobasso Gubbio!(Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Campobasso Gubbio, come poter seguire la gara

Come per tutte le altre gare del campionato di Serie C, anche per seguire la diretta Campobasso Gubbio è necessario sintonizzarsi con Sky Sport così da poter usufruire dei suoi servizi e sintonizzarsi ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 255), o collegarsi tramite le piattaforme di diretta streaming video di SkyGo e NowTv.

Analisi delle due squadre

La diretta Campobasso Gubbio andrà in scena alle 17.30 e sarà valida per la 24° giornata del girone B di Serie C, e vedrà sfidarsi due squadre che lottano per entrare a far parte di quei primi 10 posti che valgono l’opportunità di giocarsi i playoff, la squadra di casa dista solo due punti dal suo obiettivo ma non sta vivendo un momento facile non riuscendo a vincere da 10 partite e avendo perso le ultime due, l’ultima delle quali 2-1 contro il Torres con due calciatori espulsi. Gli ospiti occupano il 10° posto in classifica e in questo momento sarebbero ai playoff ma la distanza dalle inseguitrici è troppo minima per essere sicuri del vantaggio, l’ultima partita è stata una vittoria per 1-0 contro un Perugia in dieci uomini.

Probabili formazioni Campobasso Gubbio, i protagonisti della partita

Per la gara dello Stadio Nuovo Romagnoli la squadra di casa di mister Piero Braglia dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 con Forte tra i pali, Mancini e Mondonico in difesa non insieme a Calabrese, squalificato insieme a Sforza, ma Benassi che ritorna dalla squalifica, Martina e Pierno sulle fasce con D’Angelo, Pellitteri e Prezioso a completare il centrocampo, Di Nardo e Di Stefano la coppia offensiva. Gli ospiti rispondono con le stesse scelte dell’ultima sfida di Gaetano Fontana con un 4-4-2 che vede Venturi in porta, Tozzuolo, Rocchi, Signorini e Corsinelli in difesa, David e Maisto sugli esterni, Rosaia e Iaccarino in mezzo al campo e Tommasini e D’Ursi riferimenti d’attacco.

Quote Campobasso Gubbio, probabile risultato finale

La diretta Campobasso Gubbio non è una partita dalla facile lettura, entrambe le squadre hanno faticato parecchio in questa stagione ma sempre riuscendo a mantenersi ancorate alle posizioni che permettono di sognare un posto nei playoff a fine anno, nelle ultime gare però le squadre stanno vivendo stati di forma molto diversi che potrebbero avere un’influenza sul risultato finale. Il Gubbio è la squadra che risulta essere più in forma e più in alto in classifica e quindi la favorita per la vittoria, difficile che il Campobasso riesca ad uscire dalla crisi con una netta vittoria contro i suoi avversari ma è possibile che riesca a fermarli ad un pareggio che gli consentirebbe di portarsi a casa un ottimo punto per la classifica.