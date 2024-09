DIRETTA VIS PESARO TERNANA, INCONTRO DI ALTA CLASSIFICA

La Serie C torna di nuovo in campo con il Girone B che propone la diretta Vis Pesaro Ternana il 20 settembre. Dalle 20,45 inizierà una partita con due formazioni di ottimo livello e in buona forma. I padroni di casa vincono da tre partite consecutive con l’ultimo successo arrivato in casa contro il Pontedera con un importante 2 a 0. La Ternana, invece, è imbattuta da tre partite ed ha vinto l’ultimo match con un netto 3 a 0 contro il Pineto.

DIRETTA VIS PESARO TERNANA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La trasmissione della diretta Vis Pesaro Ternana sarà garantita da Sky per tutti i suoi abbonati e anche dal servizio streaming di NOW TV che vi permetterà la visione anche lontano da casa. Seguire la partita lontani dal televisore vi sarà possibile anche grazie alla nostra diretta testuale che vi racconterà, passo dopo passo, le azioni e le emozioni di questo match.

VIS PESARO TERNANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo la questione relativa alle probabili formazioni di questa partita con gli allenatori chiamati a scelte pesanti. Conferme per Roberto Stellone che imposterà il suo undici su un 3-5-2 con Pucciarelli chiamato a giocare in posizione da trequartista. Molina e Obinna Okoro formeranno la coppia offensiva di attaccanti con i dovere di portare gol ai padroni di casa.

Le scelte di Ignazio Abate sono conferme dopo la bella e convincente vittoria contro il Pineto. Il 4-2-3-1 esalta i quattro giocatori offensivi che saranno ancora Cicerelli, Curcio e Romeo a sostegno di Cianci reduce da una doppietta.

VIS PESARO TERNANA, LE QUOTE

Passiamo anche sul sito della Snai per vedere quali sono le proposte per le quote della diretta Vis Pesaro Ternana. I padroni di casa, nonostante il fattore campo a favore, partono sfavoriti e vedono una loro vittoria a 2,75 contro il 2,40 per gli ospiti. Quota alta anche per il pareggio X che arriva fino a 3,10.