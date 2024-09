VIDEO TERNANA PINETO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Libero Liberati la Ternana ha la meglio sul Pineto vincendo nettamente per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i rossoverdi provano immediatamente a prendere in mano le redini del match affidando le proprie sortite offensive a Casasola, che impegna l’attento estremo difensore avversario Tonti sia in avvio al 6′ che qualche istante dopo al 9′.

Gli uomini allenati dal tecnico Abate insistono ed i loro sforzi vengono premiati al 35′ dal gol del vantaggio messo a segno da Cianci, il quale si rivela decisivo pure in occasione della rete del raddoppio di Romeo, bravo ad insaccare la respinta di Tonti sul tiro del compagno al 43′. Nel secondo tempo la compagine guidata da mister Cudini fallisce un’altra opportunità al 53′ con Lombardi che non si dimostra capace di centrare il bersaglio.

Nel finale il solito Cianci completa la doppietta personale che vale il tris definitivo già al 59′. Niente da fare dunque per l’eventuale poker mancato appunto da Donnarumma, che si lascia ipnotizzare da Tonti sul più bello all’85’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Lucio Felice Angelillo, proveniente dalla sezione di Nola, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Corradini al 45’+1′ da un lato, Borsoi al 31′, Fabrizi al 50′ e Dutu all’89’ dall’altro.

I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa quarta giornata di campionato permettono alla Ternana di salire a quota 7 nella classifica del girone B della Serie C scavalcando proprio il Pineto, rimasto bloccato a 5 punti.

VIDEO TERNANA PINETO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS