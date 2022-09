DIRETTA/ Viterbese Fidelis Andria video streaming tv: storia e tradizione del match

DIRETTA VITERBESE FIDELIS ANDRIA: I TESTA A TESTA

E ora soffermiamoci sui precedenti che ci introducono la diretta di Viterbese Fidelis Andria. In casa dei gialloblù si è giocato questo match in altre tre occasioni prima di oggi, tutte piuttosto lontane nel tempo. Le due squadre infatti non si trovano nello stesso girone di Serie C addirittura dalla stagione 2005/06 quella che terminò con lo scandalo Calciopoli e la vittoria da parte della nostra Italia del Mondiale.

Il bilancio ci parla di due successi per la Viterbese e un pareggio con la Fidelis Andria che dunque non ha mai vinto contro questo avversario in trasferta superandolo in casa in un’occasione. L’ultimo precedente è un 1-0 del marzo del 2006. Il bilancio poi si arricchisce di un 1-1 del febbraio del 2001 e di un 2-1 del settembre del 1999. Sarà interessante vedere come andranno le cose oggi e come le due squadre riusciranno ad aggiornare questo bilancio al momento nettamente in favore dei padroni di casa.

DIRETTA VITERBESE FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Viterbese Fidelis Andria, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Rai Sport né Sky Sports hanno inserito il match nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Viterbese Fidelis Andria esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

VITERBESE FIDELIS ANDRIA: LA DECIDERANNO GLI EPISODI!

Il palinsesto della seconda giornata del campionato di Serie C, per quel che concerne il Girone C, contiene anche la diretta di Viterbese Fidelis Andria. La partita andrà in scena domenica 11 settembre a partire dalle ore 17.30 allo Stadio Enrico Rocchi. Le due squadre hanno in questa annata lo stesso obiettivo: conquistare la salvezza. Lo scorso anno infatti hanno rischiato grosso, ottenendo il mantenimento della categoria attraverso i play-out.

Entrambe inoltre in occasione del primo turno di campionato hanno mancato la vittoria. La squadra di Giacomo Filippi è stata sconfitta in casa del neo-promosso Giugliano con un netto 2-0. La compagine di Mirko Cudini invece ha ottenuto un pareggio a reti inviolate tra le mura amiche contro il Potenza. I tre punti sono dunque il principale obiettivo per la partita valida per il secondo turno. Soltanto una delle due però potrà riuscire a conquistarlo.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE FIDELIS ANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Viterbese Fidelis Andria non risentono di particolari assenze. In questo avvio di campionato le due squadre hanno a completa disposizione le rispettive rose. I padroni di casa dovranno rinunciare soltanto allo squalificato Mbaye, che ha rimediato un rosso all’esordio. Data la sconfitta dello scorso turno, inoltre, cambieranno probabilmente qualcosa. Il tecnico Giacomo Filippi schiererà i suoi con un 3-4-2-1 così strutturato: Fumagalli; Monteagudo, Riggio, Marenco; Andreis, Di Cairano, Megelaitis, Nesta; Volpicelli, Mungo; Marotta.

Il tecnico degli ospiti, Mirko Cudini, tendenzialmente tenderà invece a confermare quello che è stato l’undici dello scorso turno, almeno per quel che concerne il reparto arretrato. L’allenatore ha tutti a disposizione, compresi i nuovi arrivati Zamarion e Djibril, che però partiranno dalla panchina. Questo il probabile 4-3-3: Salvini; Mariani, Ercolani, Dalmazzi, Hadziosmanovic; Candellori, Arrigoni, Paolini; Bolsius, Sipos, Pavone.

QUOTE VITERBESE FIDELIS ANDRIA

I bookmakers ritengono che la diretta Viterbese Fidelis Andria sarà molto equilibrata: le quote sono l’evidenza di ciò. Quelle proposte dall’agenzia di scommesse Eurobet offrono la vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, a 2.45; il successo degli ospiti, con il segno 2, a 2.95; il pareggio, con il segno X, a 3.00.











