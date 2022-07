Diretta voto fiducia Draghi: streaming video e tv/ Orari e come seguirla

COME SEGUIRE OGGI IL VOTO DI FIDUCIA A DRAGHI

Questo è il giorno decisivo per il governo Draghi, quello in cui si decideranno le sue sorti con la fiducia. Il premier Mario Draghi ha parlato a Palazzo Madama alle ore 09:30, dopo una pausa sono cominciati i lavori dell’assemblea. Uno stop necessario per consegnare il testo del discorso del presidente del Consiglio all’altro ramo del Parlamento, la Camera, dove il dibattito si svolgerà domani. Una lunga giornata che culminerà con il voto fiducia e che si può seguire in diretta tv e video streaming.

Dessì e Petrocelli ex M5s in Nicaragua durante crisi governo/ "Poi andremo in Russia"

Nel primo caso, su Rai Parlamento e sui canali all news come Rai News24, Sky Tg24 e Tgcom24 che stanno seguendo sin dal mattino, anche con collegamenti e contributi dal Parlamento. Ma è disponibile anche lo Speciale del TgLa7, con Enrico Mentana protagonista di una delle sue ennesime maratone. Di conseguenza, il voto di fiducia a Draghi è disponibile anche in streaming video, tramite RaiPlay, Sky Go o il sito ufficiale di Sky e Mediaset Infinity, oltre ai siti ufficiali di Sky Tg24 e La7 che offrono lo streaming delle loro dirette.

Spread Btp-Bund vola oltre 210 punti base/ Pressioni dopo intervento Lega su governo

VOTO FIDUCIA DRAGHI, DIRETTA TV VIDEO STREAMING E ORARI

Dopo il discorso del premier Mario Draghi, il cui testo è stato depositato alla Camera, nell’aula del Senato è cominciata la discussione generale. Si tratta del consueto momento di dibattito in cui i senatori possono intervenire per esprimere la loro posizione in merito. Ma visto che non si volevano prolungare i tempi, si è deciso di contingentare gli interventi, che sono cominciati alle ore 11 e termineranno alle ore 16:30. Una volta finito il dibattito, il presidente del Consiglio Draghi avrà diritto di replica, quindi tra le ore 16:30 e le ore 17:00 circa. In passato, il premier ha sempre risposto ai dibattiti generali, quindi verosimilmente potrebbe farlo anche questa volta. A questo punto verrà ufficializzato il voto di fiducia: se Mario Draghi ha intenzione di restare, si potrà procedere. La chiama è prevista per le ore 18:30, con voto segreto. L’esito del voto di fiducia a Draghi è atteso per le ore 19:30. Probabilmente si chiuderà a quel punto la fetta più importante della partita sulla crisi di governo. Anche in questo caso vale quanto sopra indicato per la diretta tv e video streaming. Trattandosi di un momento delicato per il nostro Paese, la giornata sarà seguita dai media, anche se comunque viene garantita la diretta dal Senato anche dal canale YouTube dello stesso.

INCOGNITA DRAGHI/ Colle e reincarico, il passaggio mancato che ha "aiutato" la crisi

LA DIRETTA DAL CANALE YOUTUBE DEL SENATO: VOTO DI FIDUCIA A DRAGHI IN STREAMING













© RIPRODUZIONE RISERVATA