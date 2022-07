Crisi di Governo, Draghi “ricostruire patto di fiducia”/ Cosa faranno M5s, Lega e Pd

CRISI DI GOVERNO, COSA HA DETTO DRAGHI AL SENATO

La crisi di Governo entra nella giornata decisiva: con le Comunicazioni al Senato, il Premier Mario Draghi non ha solo spiegato il perché delle dimissioni avanzate la scorsa settimana. Ha sostanzialmente aperto alla possibilità di un Draghi-bis con un “mini-programma” da qui a fine legislatura e con una durissima presa di posizione “indiretta” più che con il M5s, con la Lega di Matteo Salvini. Ora si aspetta di capire cosa avverrà nel voto di fiducia di questa sera, prodromo di quanto poi avverrà domani alla Camera: di certo la mezzora di discorso tenuto dal Presidente del Consiglio a Palazzo Madama passerà alla storia di questa legislatura per la durezza e la “sfida” lanciata in più passaggi alle singole forze politiche. «Sono qui in quest’aula oggi solo perché gli italiani lo hanno chiesto», ha detto Draghi sottolineando il perché di una crisi di Governo e di un successivo “ripensamento” dopo le pressioni di Quirinale, società civile, sindaci e associazioni.

Una volta registrata la caduta del patto di fiducia dopo il voto sul Dl Aiuti la scorsa settimana – ultimo elemento di una lunga serie di fibrillazioni e “sfarinature” elencate tutte da Draghi nel suo discorso – il Capo del Governo ha lanciato la sua sfida al Parlamento: «L’unica strada se vogliamo ancora restare assieme, è ricostruire daccapo questo patto di fiducia alla base del Governo, con coraggio, altruismo, credibilità». Draghi sottolinea di non poter ignorare «la mobilitazione di questi giorni da parte di cittadini, associazioni, territori a favore della prosecuzione del Governo è senza precedenti e impossibile da ignorare. Ha coinvolto il terzo settore, la scuola e l’università, il mondo dell’economia, delle professioni e dell’imprenditoria, lo sport. Si tratta di un sostegno immeritato, ma per il quale sono enormemente grato. Il secondo è quello del personale sanitario, gli eroi della pandemia, verso cui la nostra gratitudine collettiva è immensa». Ha tuonato contro la scelta dei 5Stelle di non votare provvedimenti su ambiente e Dl Aiuti decisivi per il Paese, ma anche contro la Lega e tutti coloro che hanno sostenuto le proteste sul Ddl Concorrenza, specie sul fronte taxi. Alla fine del discorso, dunque, la sfida finale ai partiti: «Serve un governo forte e coeso e un Parlamento che lo accompagni con convinzione nel reciproco rispetto dei ruoli. All’Italia non serve una fiducia di facciata che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi. Serve un nuovo patto di fiducia, sincero e concreto come quello che ci ha permesso finora di cambiare in meglio il paese. I partiti e voi parlamentari siete pronti a ricostruire questo patto? Siete pronti a confermare quello sforzo che avete compiuto nei primi mesi e che si è poi affievolito. Sono qui in quest’aula oggi solo perché gli italiani lo hanno chiesto. Questa risposta a queste domande non la dovete dare a me ma la dovete dare a tutti gli italiani»

Resta ora da capire cosa e come risponderanno i partiti alle parole anche molto dure usate da Mario Draghi, il quale ha però sostanzialmente “rinunciato” a dimettersi per poter far partire un nuovo Governo con «ampia fiducia» per chiudere la Legislatura. Il primo a commentare dopo le Comunicazioni al Senato è stato il Segretario Pd Enrico Letta, il quale soddisfatto dichiara «Se eravamo già in questi giorni convinti di rinnovare la fiducia al governo Draghi siamo ancora più convinti di farlo dopo averlo ascoltato». Gli fa eco Matteo Renzi, l’altro leader che fin dall’inizio ha insistito sul fronte Draghi-bis: «Penso che Draghi abbia fatto il discorso che doveva fare, ha elencato i punti del suo programma, ha detto che non vuole una fiducia di facciata, vedremo cosa vuol fare Conte, cosa vuol fare Salvini, vedremo chi vuole portare il paese alle urne e chi vuole andare avanti»,

I riflettori però sono puntati tutti sul Movimento 5Stelle d Giuseppe Conte e la Lega di Matteo Salvini: nel primo caso, infatti, qualche apertura è stata fatta da Draghi nel suo discorso, dal salario minimo al Superbonus fino al Reddito di Cittadinanza. I “sentiment” registrati in Aula intanto danno qualche indicazione possibile: i senatori grillini non hanno applaudito l’inizio del discorso di Draghi, quelli della Lega la parte finale. È in corso poi una fitta riunione tra il direttivo della Lega e quello di Forza Italia per valutare le parole usate da Draghi e il programma lanciato per finire per la Legislatura: fonti del Carroccio fanno infatti sapere come la Lega «continua l’ascolto e l’approfondimento di Matteo Salvini, che anche nelle ultime ore ha avuto colloqui con amministratori locali, imprenditori, rappresentanti di categorie professionali e sindacali. Il collegamento con Silvio Berlusconi è costante. In questi minuti, Salvini sta raccogliendo i pareri della Lega dopo l’intervento del presidente Draghi». Poco prima dell’intervento al Senato, Matteo Salvini aveva dichiarato in una nota sui social «Dopo la crisi di governo causata dai 5 Stelle dopo giorni di minacce e provocazioni, con decine di parlamentari che cambiano partito per salvare la poltrona e con un Pd che insiste a parlare di ius soli, ddl Zan e legge elettorale, invece di mettere al centro stipendi, bollette e lavoro, oggi si decide. E la Lega, unita e compatta, deciderà solo e soltanto per il bene e il futuro dell’Italia». Se sarà Draghi-bis (e con quali partiti) o se invece crollerà l’intero castello con l’opzione Elezioni anticipate come unica conseguenza, occorrerà aspettare almeno il voto di fiducia di questa sera. La tensione della crisi di Governo, insomma, non è finita.











