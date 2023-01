Disabile muore in casa tra le fiamme/ Incendio a Terrasini: 58enne carbonizzato

Incendio a Terrasini, in provincia di Palermo, nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 gennaio 2023, quando un rogo è divampato improvvisamente all’interno dell’abitazione di un disabile di 58 anni, Agostino Tortorici, forse a causa di una sigaretta accesa (ma le indagini per accertare le ragioni alla base dell’accaduto sono tuttora in corso). Il corpo dell’uomo è stato trovato carbonizzato e le fiamme nella casa, situata al primo piano di piazza Duomo, si sarebbero sprigionate attorno alle due di notte, con i vigili del fuoco che sarebbero riusciti a domare le fiamme soltanto alle prime luci dell’alba.

Nell’incendio di Terrasini in cui ha perso la vita il 58enne disabile, ex specialista di pesca in apnea degli anni Ottanta e per lungo tempo campione regionale della specialità, ha provato a intervenire il badante che assisteva l’uomo, allettato: secondo quanto riportato da “La Repubblica”, assieme ai vicini di casa avrebbe “tentato di intervenire, per portarlo via dalle fiamme. Nessuno, però, è riuscito a raggiungere la camera da letto dove dormiva l’uomo, che è stato poi ritrovato carbonizzato. La moglie e la figlia piccola dell’uomo erano fuori casa”.

INCENDIO TERRASINI, MORTO 58ENNE DISABILE. IL CORDOGLIO DEL SINDACO: “MOMENTO DI ESTREMO DOLORE”

Agostino Tortorici, vittima dell’incendio di Terrasini, era una figura molto conosciuta in paese. Come evidenziato dal quotidiano diretto da Maurizio Molinari, malgrado la grave malattia che lo aveva colpito, la sclerosi multipla amiotrofica, per via della quale era costretto a muoversi sulla sedia a rotelle, Tortorici “ogni volta che poteva usciva in barca in compagnia di amici e della sua famiglia. Sono numerosi gli scatti postati su Facebook che lo ritraggono sorridente e spensierato in mare”.

Dopo l’incendio di Terrasini, il sindaco della località palermitana, Giosuè Maniaci, ha voluto ricordare l’uomo: “Era una brava persona, un amico di tutti. Una persona che era conosciuta in paese e che da tanti anni ormai combatteva la sua malattia con dignità. Questo mi sento di dire in un momento di estremo dolore per l’intera comunità. Esprimo vicinanza alla sua famiglia”.











