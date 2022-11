Maratona di Xin’anjiang, 42 km con sigaretta accesa in bocca/ L’impresa di “Zio Chen”

Zio Chen, maratona di Xin’anjiang con la sigaretta in bocca

Un’impresa ardua, resa ancora più difficile da una sigaretta. In Cina, un uomo ha corso la maratona di Xin’anjiang, oltre 40 chilometri, avendo costantemente la sigaretta accesa in bocca. L’impresa del runner cinese, famoso come “zio Chen”, è diventata virale sui social. L’atleta ha partecipato alla maratona di Xin’anjiang a Jiande lo scorso 6 novembre ma la sua corsa è stata resa ancora più difficile da una cosa particolare che l’uomo ha scelto di fare: fumare una sigaretta dietro l’altra per tutto il percorso.

Durante tutta la gara, l’uomo ha continuato a fumare, accendendosi una sigaretta dietro l’altra per più di 42 km. Le sue foto sono diventate virali su Weibo, la piattaforma social cinese, fino ad arrivare anche in Occidente. Il maratoneta che fuma sigarette mentre corre ha portato a termine anche ultramaratone in carriera, ossia corse della lunghezza superiore ai 42 chilometri e 195 metri. Ha partecipato anche a competizioni “a tempo”, della durata di 12 ore.

Le imprese di Zio Chen

Zio Chen, runner cinese, avrebbe attorno ai 50 anni, come riportano i media di Pechino. L’uomo si è acceso una sigaretta dopo l’altra nel corso della maratona di Xin’anjiang e nonostante la difficoltà aggiuntiva, è anche riuscito a mettere a segno un tempo che vari esperti hanno definito come “molto competitivo”. L’uomo ha tagliato il traguardo dopo 42 km in 3 ore e 28 minuti e arrivando 574esimo. In totale, alla competizione stavano partecipando quasi 1.500 corridori.

In molti si sono complimentati con lui per la tenuta del suo fiato, ma qualcuno lo ha anche criticato. Infatti lo “zio Chen” è stato infatti accusato di danneggiare gli altri concorrenti con il fumo passivo delle sigarette che si è acceso di continuo nel corso della maratona. Gli organizzatori dell’evento hanno però dato ragione al corridore, confermato che fumare mentre si gareggia non è contro le regole della maratona. Già nel 2018, durante la maratona di Guangzhou, l’uomo aveva portato a termine una simile impresa, concludendo con un tempo di 3 ore 36 minuti. Nel 2019, invece, ha corso la maratona di Xiamen in 3 ore 32 minuti.

