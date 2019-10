Disabile segregato in catene e maltrattato/ Choc ad Agrigento: arrestati i 2 tutori

Il dramma si consumava probabilmente da mesi e lui, un giovane disabile affetto da disturbi psichici, non riusciva a ribellarsi e chiedere aiuto. Lo choc arriva da Naro, provincia di Agrigento, dove una coppia di coniugi tutori del ragazzo disabile sarebbero stati pizzicati ad averlo legato in più occasioni con catene ai piedi, segregandolo e maltrattandolo per intere settimane. Nelle scorse ore si è arrivati all’arresto per le due persone che avevano legalmente l’affidamento del giovane con problemi psichici: l’inchiesta condotta dai Carabinieri, e coordinata dal procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio e dalla sostituta Gloria Andreoli, ha portato ad un incredibile epilogo dopo le prime segnalazioni fatte da vicini e conoscenti. A quel punto gli investigatori hanno installato diverse telecamere nella casa dei due coniugi sospettati e dopo un lungo lavoro di pedinamenti e intercettazioni, sono finalmente riusciti a ricostruire l’intera “filiera dell’orrore” cui era sottoposto il ragazzo.

DISABILE SEGREGATO IN CATENE: IL DRAMMA NELL’AGRIGENTINO

Segregato con i piedi legati ad una catena, maltrattato e senza la piena libertà di movimento e uscite di casa: il ragazzo veniva vessato di continuo e la sua malattia non faceva che peggiorare ulteriormente il “rapporto” tra i tutori e il giovane maltrattato. Per i due coniugi l’accusa mossa dalla Procura di Agrigento è di maltrattamenti e sequestro di persona: nel frattempo con i primi cronisti giunti davanti al Comune, il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara ha commentato tutto il suo disgusto per quanto avvenuto ne suo paesino. «Ho appena appreso la notizia dell’arresto di due coniugi accusati di avere tenuto incatenato un giovane disabile. Una vergogna che ferisce la nostra comunità e sono certa di parlare a nome di tutti i miei concittadini. Sono comportamenti inqualificabili, esecrabili e meschini». Ora scatteranno gli interrogatori per capire perché e con che origine i due arrestati avrebbero iniziato a legare il ragazzo e addirittura malmenarlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA