CATANIA, DISABILE PROTESTA PER PARCHEGGIO OCCUPATO: PICCHIATO A SANGUE/ Video, prognosi un mese per sordomuto

Ha trovato occupato il posto auto riservato ai disabili e per questo motivo si è “permesso” di protestare quando ha visto arrivare le due persone che avevano utilizzato abusivamente quello spazio, ma per un sordomuto di Paternò, in provincia di Catania, questo desiderio di “giustizia” ha avuto un altissimo prezzo. L’uomo, 44 anni, è stato infatti picchiato a sangue e aggredito da due persone che dopo averlo intimidito non si sono limitate decidendo di passare alle maniere forti. Come si vede dal filmato diffuso dai carabinieri di Catania, in un primo momento si assiste ad una discussione animata, dai toni probabilmente accesi, peraltro in presenza di bambini, ma nulla di tanto diverso da quanto accade quotidianamente nelle strade italiane. Passano i minuti, la polemica non si placa, e uno dei due aggressori, il più giovane, mentre continua a tenere in braccio un bambino piccolo (probabilmente il figlio, all’apparenza non più grande di due anni) chiude con violenza e a più riprese la portiera aperta della macchina su cui siede il disabile. Purtroppo è solo l’inizio…

DISABILE PICCHIATO DOPO PROTESTA PER POSTO AUTO OCCUPATO

In un primo momento sembra che uno dei due uomini intenti a protestare con il disabile sia intenzionato a limitare il conflitto ad uno scambio acceso ma di sole parole. Lasciato il bambino in custodia a qualcuno, però, il più giovane torna sulla scena e si dirige verso il sordomuto – nel frattempo sceso dall’auto – colpendolo con un pugno in pieno volto. Il 44enne reagisce, si avvicina all’aggressore e a sua volta lo colpisce con un destro. A quel punto quello che tra i due aggressori era sembrato il più pacato, interviene in difesa dell’amico e ne nasce un due contro uno che non lascia scampo al disabile, lasciato per terra sanguinante dopo essere stato preso a schiaffi, pugni e calci e avergli procurato diverse lesioni guaribili in un mese. I due aggressori, come riportato da TgCom24, di 45 e 34 anni, erano già noti alla polizia e sono stati denunciati: dovranno rispondere di lesioni personali aggravate.





