DISEGNO D’AMORE/ Su Canale 5 il film con Jane Seymour (oggi, 3 luglio)

Oggi, mercoledì 3 luglio, alle 16.50 su Canale 5 va in onda la commedia romantica “Disegno d’amore” (titolo originale: “Love by Design“). Il film, prodotto in Romania nel 2014, è stato diretto da Michael Damian. Nel cast troviamo: Giulia Nahmany, David Oakes, Jane Seymour (la celebre “Signora del West”), Olivia Hallinan, David Lippier e Rebecca Calder. Giulia Nahmany, che interpreta la protagonista Danielle, ha partecipato alla sceneggiatura del film, che ha anche prodotto. La pellicola è stata realizzata tra New York e la Romania.

Disegno d’amore, la trama

Danielle (Giulia Nahmany), nata in Romania, vive a New York dove lavora per la rivista di moda “Beguile”, diretta da Vivian (Jane Seymour). Quando un collega le ruba un’idea e il fidanzato, Danielle non può fare a meno di dire ciò che è pensa a Vivian, perdendo così il suo lavoro. Senza un posto dove andare, Danielle decide di tornare a casa in Romania, alla fattoria della sua famiglia in Transilvania. Dopo lo shock iniziale, Danielle inizia a trovare conforto dalla sua famiglia e dagli amici. Qui si imbatte in un affascinante inglese di nome Adrian (David Oakes), in città per un viaggio di lavoro, con cui scatta il colpo di fulmine. Adrian aiuterà Danielle a riscoprire la passione per il disegno e a realizzare la sua linea di abbigliamento. Con l’aiuto della sua amica Claire, Danielle riuscirà a portare la sua linea di abbigliamento alla Fashion Week di New York?

