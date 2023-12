Disoccupazione NASpI, cosa fare per evitare sospensione nel 2024/ “Reddito presunto entro 31 gennaio”

Disoccupazione NASpI, 31 gennaio la scadenza per la comunicazione del reddito 2024

Importanti novità per chi usufruisce della disoccupazione NASpI in relazione alla dichiarazione del reddito annuo per il 2023. Come riporta Orizzonte Scuola, l’INPS ha aggiornato i percettori con un messaggio del 5 dicembre in merito alle scadenze entro le quali comunicare anche il reddito presunto del prossimo anno, il 2024.

Come spiega il portale, l’INPS ha precisato nel messaggio inoltrato ai percettori della disoccupazione NASpI la necessità di comunicare il reddito presunto del 2024 entro il prossimo 31 gennaio e senza limitazioni in riferimento all’importo. Quest’ultimo infatti deve essere riportato anche nel caso in cui dovesse raggiungere una soglia pari a zero.

Reddito presunto 2024: come funziona la comunicazione per evitare la sospensione della NASpI

La scadenza del 31 gennaio 2024 per i percettori di disoccupazione NASpI è dunque essenziale al fine di continuare a beneficiare del servizio INPS. L’istituto – come sottolinea Orizzonte Scuola – potrà procedere con l’interruzione del pagamento ai beneficiari laddove non venisse ravvisata alcuna comunicazione del presunto reddito 2024 entro i termini stabiliti.

Sempre il portale spiega come, per coloro che per l’anno in corso hanno precedentemente segnalato un reddito annuale pari a zero, la prestazione non sarà sospesa. In ogni caso, resta in vigore l’obbligo di rispettare la scadenza per la comunicazione all’INPS entro il prossimo 31 gennaio in particolare laddove il reddito previsto dovesse essere diverso da quanto comunicato in precedenza.

