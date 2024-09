I dispositivi per controllare i figli, soprattutto quelli che hanno sistemi per controllare in tempo reale gli spostamenti, hanno registrato un boom di vendite, con picchi proprio nell’ultimo periodo pre inizio anno scolastico. Il motivo principale è che sono aumentate le ansie e le preoccupazioni da parte dei genitori in merito ai pericoli che i bambini corrono, soprattutto durante il tragitto da casa a scuola e ritorno. Viste le alte percentuali di incidenza degli episodi di bullismo, violenza e altre situazioni critiche che mettono a rischio la sicurezza dei minori infatti, moltissime famiglie hanno deciso di dotarsi di moderni strumenti tecnologici che permettono di intervenire tempestivamente in caso di situazioni di emergenza.

Come ha evidenziato una statistica Istat relativa al 2021, il 10% degli studenti è risultato vittima o testimone di uno di questi episodi, e le conferme che il fenomeno sia in aumento sono effettivamente arrivate anche dalle cronache attuali. Per favorire una prevenzione efficace, molte aziende tech hanno introdotto sul mercato dispositivi o app da installare sullo smartphone che permettono di localizzare esattamente la posizione, fornendo anche metodi per segnalare eventuali pericoli.

Dispositivi di sicurezza, aumentano le vendite tra genitori per controllare la localizzazione dei figli

Boom di vendite di dispositivi per controllare i figli, le ricerche di mercato mostrano che nell’ultimo periodo c’è stato un forte incremento nella richiesta di strumenti tecnologici che permettono soprattutto la localizzazione in tempo reale di bambini ed adolescenti, per scongiurare il pericolo che questi possano diventare testimoni o vittime di bullismo e violenze. Dato l’aumento di questo tipo di pericoli, soprattutto nel momento in cui gli studenti si recano a scuola non accompagnati, i genitori si stanno dotando di sistemi preventivi per poter intervenire.

Il più richiesto, come conferma anche un articolo su Adnkronos, è il Security smartwatch, che come un orologio digitale di ultima generazione, offre oltre alla posizione in tempo reale da poter monitorare a distanza da smartphone e computer, anche la possibilità di fare chiamate di emergenza e comunicare con i contatti predefiniti. In Italia in particolare, sta emergendo sul mercato l’accessorio antiaggressione chiamato Winlet, che protegge le potenziali vittime emanando un suono di allarme in situazioni di emergenza e se necessario si collega con una centrale operativa delle forze dell’ordine. Uno strumento utile non solo per i più piccoli ma anche per aumentare la sicurezza personale in altre situazioni a rischio.