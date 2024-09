Utilizzare frequentemente i dispositivi tecnologici contribuisce significativamente all’aumento dello stress mentale dei lavoratori, come dimostrato da un’indagine commissionata dall’azienda HONOR in occasione del lancio del nuovo modello di telefono, il Magic V3. I dati della ricerca hanno dimostrato come quasi nove italiani su dieci utilizzino fino a quattro dispositivi tecnologici durante il giorno, al lavoro: si tratta molto spesso di computer, telefono, tablet e cuffie. Il 28% delle persone prese in considerazione dello studio si è detto consapevole dell’importanza degli strumenti tecnologici nella propria vita ma allo stesso tempo il 21% si è definito oppresso dal numero di notifiche che arrivano su ogni dispositivo nel corso dell’orario di lavoro.

Nel corso dello studio, il 17% degli intervistati ha spiegato di ricevere più di trenta notifiche al giorno, mentre l’otto si è detto in difficoltà nella gestione di tutti i dispositivi. Il sondaggio ha preso in considerazione un campione di 8mila persone, tutti professionisti, tra cui mille italiani. Ne è emerso che i lavoratori sono particolarmente stressati dall’utilizzo intensivo degli strumenti tecnologici nel corso dell’orario di lavoro, che spesso si va a sommare a quello che avviene poi nella vita privata.

Dispositivi tecnologici aumentano lo stress: i dipendenti vorrebbero usarne solo uno

La ricerca commissionata da HONOR ha evidenziato inoltre come i lavoratori si sentano ancora più stressati dalla necessità di portare i dispositivi tecnologici con sé nel traffico casa-ufficio: il 10% di lavoro, infatti, crede che possa influire negativamente sulla propria salute. I lavoratori portano con sé, in media, una borsa di cinque chili e per questo motivo i dipendenti (il 25% di quelli italiani) vorrebbero portare con sé un solo dispositivo e non più di uno. Inoltre, come spiegato da Adnkronos che ha riportato lo studio, la metà dei lavoratori italiani presi in esame dallo studio, hanno spiegato che pagherebbero un sovrapprezzo per avere un dispositivo singolo che sostituisca più strumenti tecnologici.