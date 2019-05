Diva del Tubo, chi è/ Video Alisha Griffanti: occhio alle pall* (Darwin di Donatello)

Alisha Griffanti è ormai conosciuta come La Diva del Tubo, anche se la sua popolarità non si ferma al social network più famoso per lo streaming video. Sarà tra i protagonisti stasera dei Darwin di Donatello. Capelli rosso fuoco ed un sorriso da furbetta, Alisha ha conquistato anche Instagram e supera i 130 mila followers pronti a seguire ogni sua mossa. In particolare non solo durante la sua partecipazione al programma di Paolo Bonolis, dove l’abbiamo vista ad inizio maggio, ma anche eroina dei salotti di Barbara d’Urso. La Griffanti è stata infatti ospite di Live – Non è la d’Urso in questi giorni, mentre ritornerà ai Darwin di Donatello che si terranno su Canale 5 oggi, venerdì 31 maggio 2019. La miss appassionata di sadomaso e famosa per i suoi calci nelle zone intime, ha centrato già un primo obbiettivo volando in semifinale grazie al voto di tutti gli ammiratori. La Diva del Tubo del resto conquista le folle non solo per la sua grande ironia, alla faccia di quei moralisti pronti a puntare il dito contro la sua persona e prima di tutto contro la professione che ha scelto per la propria carriera. La troviamo infatti a fare film a tema bsdm con attori professionisti ed appassionati del genere, pronta a sfoderare le sue fruste e realizzare le fantasie di chi trae piacere dal proprio dolore. Durante l’ospitata dello scorso mercoledì dalla d’Urso, Aisha non è riuscita però a convincere Vittorio Sgarbi ad affidarsi alle sue cure. Platinette invece l’ha sostenuta a spada tratta, soprattutto per sottolineare che la sua specialità sono proprio i calci sulle p@lle, senza mezzi termini. “Ho adorato”, scrive la youtuber in un post per commentare il particolare momento. Clicca qui per guardare il video di Alisha Griffanti e Mauro Coruzzi.

La Diva del Tubo, Darwin di Donatello: “Sono tranquilla, massacro tutti”

“Sono tranquilla, io massacro tutti”, ha detto Alisha Griffanti prima di varcare le porte degli studios di Mediaset e stasera la vedremo ai Darwin di Donatello. La Diva del Tubo ha deciso di farsi accompagnare per l’ospitata da Barbara d’Urso da un altro volto noto di Youtuber e dei social, Issima91. Entrambi hanno perorato la causa dell’influencer prima che apparisse sul piccolo schermo, spingendo gli ammiratori a non farla finire fra i più odiati dell’appuntamento. Il verde è stato forse scontato, vista la grande popolarità della “cacciatrice dei genitali”, appellativo che le ha dato la padrona di casa. “Un grandissimo onore avere un botta e risposta con Vittorio Sgarbi”, ha detto in seguito alla puntata nelle Stories di Instagram. La Diva del Tubo subisce infatti il fascino del critico d’arte, che purtroppo per lei ha messo subito le mani avanti durante le presentazioni: non vuole vederla “nemmeno dipinta”. Purtroppo per sapere di più su quanto è accaduto dietro le quinte dovremo attendere qualche giorno. In coppia con Issima91, ovvero lo youtuber Cristiano Cervigni, i due hanno rivelato di aver scoperto alcuni scoop sul caso Pamela Prati grazie al backstage. Senza considerare il vlog dello stesso Issima91 su quanto accaduto mentre La Diva del Tubo si trovava seduta fra gli ospiti.

