D’Iva, Iva Zanicchi/ Replica 1a puntata: il duetto con Anna Tatangelo e Bianca Atzei

D’Iva, lo show di Iva Zanicchi torna in onda in replica

Dopo aver riproposto le repliche dello show di Michelle Hunziker, oggi, lunedì 15 agosto, in prima serata, canale 5 propone la replica della prima puntata di “D’Iva”, lo show interamente dedicato a Iva Zanicchi e alla sua straordinaria carriera. Due appuntamenti nel corso dei quali Iva Zanicchi, in compagnia di amici e colleghi, ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita lavorativa e privata. Uno show che ha entusiasmato il pubblico lo scorso novembre quando è stato trasmesso per la prima volta e che questa sera farà rivivere nuovamente grandi emozioni ai fan dell’Aquila di Ligonchio.

Nel corso della replica della prima puntata di D’Iva, Iva Zanicchi si esibirà sulle note delle sue canzoni più famose e amate dal pubblico, ma si racconterà come non ha mai fatto. Al suo fianco amici e colleghi che hanno accettato l’invito per partecipare alla grande festa interamente dedicata alla Zanicchi.

Gli ospiti della replica della prima puntata di D’Iva

Sul palco della replica della prima puntata di D’Iva, con Iva Zanicchi, si alterneranno Orietta Berti, Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Gigi D’Alessio, Fausto Leali e Andrea Pucci. “Voglio portare buon umore e tanti amici nelle vostre case. Sono emozionantissima e felice…” si apre così il primo appuntamento dello show della Zanicchi che duetta con Anna Tatangelo e Bianca Atzei scatenando l’entusiasmo del pubblico.

Spazio, poi, ad Orietta Berti, amica della Zanicchi che la annuncia con “Signore e signori, ecco a voi Orietta Berti….”. Sulle note di Mille, la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 7 entra in grande stile con il boato del pubblico. Nel corso della serata, poi, spazio a ricordi, racconti e aneddoti inediti.

Come vedere in streaming D’Iva, Iva Zanicchi

La replica della prima puntata di D’Iva, lo show tutto dedicato a Iva Zanicchi può essere seguito in diretta televisiva su canale 5 a partire dalle 21.25. Come tutti i programmi Mediaset, poi, è possibile seguire lo show anche in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Play o scaricando l’apposita applicazione, disponibile per tutti i dispositivi che consente di vedere anche le singole esibizioni.











