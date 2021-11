Divino Otelma concorrente del GF Vip 2021?/ Messaggio enigmatico sui social

Il Grande Fratello Vip 2021 si allunga e nuovi concorrenti sono pronti a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Dopo Antonella Fiordelisi il cui nome circola sul web da alcune settimane, spunta anche il nome del Divino Otelma come probabile, nuovo concorrente della sesta edizione del Grande Fratello vip 2021. I rumors si sono diffusi dopo la pubblicazione di un messaggio pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram. Nella storia in questione, si vede un occhio, un casa e le parole “quasi pronti”. Sarà un indizio della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2021?

Per il Divino Otelma, il Grande Fratello Vip 2021 sarebbe la seconda esperienza in un reality dopo quella vissuta sull’Isola dei Famosi dove condivise l’avventura con Francesca Cipriani che potrebbe ritrovare nuovamente nella casa.

Divino Otelma e Francesca Cipriani nella casa del Grande Fratello vip 2021?

L’ingresso nella casa del Grande Fratello vip 2021 del Divino Otelma potrebbe creare nuove dinamiche. Nella casa più famosa d’Italia, infatti, sarebbero costretti a convivere il Divino Otelma e Francesca Cipriani con cui è stato protagonista di un incidente all’Isola dei Famosi.

Otelma, come ricorda Biccy, ha partecipato due volte all’Isola dei Famosi: alla nona edizione de L’Isola dei Famosi e la seconda come guest star dell’ultima annata condotta da Alessia Marcuzzi. Proprio l’ultima esperienza in Honduras permise ad Otelma di conoscere la Cipriani che lo spinse contro un palo di legno durante una prova e fu costretto al ritiro. Come reagirà Francesca Cipriani se dovesse entrare in casa proprio Otelma?

