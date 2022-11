Divorzio a Las Vegas/ Su Rai 1 il film con Giampaolo Morelli

Divorzio a Las Vegas, film di Rai 1 diretto da Umberto Carteni

Divorzio a Las Vegas va in onda oggi, martedì 8 novembre, a partire dalle ore 21.25 su Rai 1. Si tratta di una commedia prodotta in Italia nel 2020 diretta da Umberto Carteni. Il cast ricco di profili in portanti vede emergere i contributi di Giampaolo Morelli, Gian Marco Tognazzi, Grazia Schiavo e Ricky Memphis.

ALESSIA CERASARO, FRANCESCO E MARIA: MOGLIE E FIGLI RICKY MEMPHIS/ "Sono un papà troppo permissivo, ansioso"

Il film Divorzio a Las Vegas nasce da un’idea di Umberto Carteni che, oltre ad aver curato la regia della pellicola, si è occupato anche della redazione della sceneggiatura. Il film è stato rilasciato ad ottobre 2020 dall’azienda 01 Distribution ottenendo fin da subito un ottimo riscontro sia in riferimento agli incassi che all’opinione degli esperti del settore. Gli ottimi risultati non sono stati però confermati a lungo termine e non sono quindi arrivati premi e candidature prestigiose.

Divorzio a Las Vegas/ Dove vedere il film di Rai 1 in diretta streaming

Divorzio a Las Vegas, la trama del film

I protagonisti della storia di Divorzio a Las Vegas sono due giovani di nome Elena e Lorenzo, accomunati da un passato per nulla banale. I due si erano conosciuti 20 anni prima in occasione di un viaggio studentesco; la destinazione era Las Vegas e si erano decisamente divertiti tra le mille attrazioni e possibilità offerte dal luogo. Una sera però, in seguito all’assunzione di stupefacenti capaci di generare un effetto simile allo stordimento, prendono una decisione piuttosto bizzarra.

Elena e Lorenzo decidono infatti di sposarsi, senza dare la minima importanza alla cerimonia nuziale, convinti che si tratti di un’esperienza che non avrà mai un seguito. Difatti, la donna non provava alcuna stima nei confronti di Lorenzo, se non una piacevole simpatia. Erano particolarmente diversi caratterialmente; lei era decisamente più sicura e convinta in riferimento ai propri obiettivi. Non a caso, spesso aveva avuto da ridire sullo stile e attitudine più dissoluta dell’amico/marito. Da quell’evento goliardico passano però 20 anni e clamorosamente quello che sembrava una stupidaggine di gioventù torna a creare problemi. Elena si è infatti innamorata di un uomo di nome Gian Andrea, tra l’altro particolarmente ricco.

Poli opposti/ Su Rai 1 un film comico e romantico con Luca Argentero

Purtroppo però un’amica fidata della donna si vede costretta a riportare alla memoria gli avvenimenti di Las Vegas. Infatti, Elena secondo la legge era già sposata seppur fuori dal Paese. Ciò impediva la possibilità di convolare nuovamente a nozze dato il rischio di essere accusata di poligamia. Per questa ragione, decide di mettersi subito in contatto con Lorenzo per raggiungere la città americana e annullare immediatamente il matrimonio. L’uomo si dimostra subito disponibile e non batte ciglio sulle richieste di Elena e così partono nuovamente insieme per Las Vegas. Durante il tragitto e una volta arrivati a destinazione, entrambi si rendono conto che l’infatuazione del passato non era del tutto svanita e incredibili colpi di scena rovesciano gli equilibri emotivi di entrambi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA