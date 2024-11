Falla girare, curiosità sul film in onda su Rai2: un grande cast

Venerdì 29 novembre 2024 andrà in onda in prima serata su Rai 2, alle ore 21.20, la commedia del 2022 dal titolo Falla girare. Il film è una produzione italiana ed è diretto ed interpretato dall’attore e regista Giampaolo Morelli, che proprio quest’estate è tornato sugli schermi con il sequel Falla girare 2 – Offline. Al suo fianco l’attrice Laura Adriani, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Miriam Di Stefano nella serie di successo I Cesaroni, nel cast anche alcuni comici molto amati del nostro Paese, in particolare: i due membri dei The Jackal Ciro Priello e Fabio Balsamo, che avevano già lavorato insieme sul grande schermo in Addio fottuti musi verdi (2017) e Giovanni Esposito, attualmente impegnato nel programma RAI Stasera tutto è possibile.

Falla girare è ambientato in un improbabile futuro, dove un terribile virus ha attaccato le piante di canapa, portando all’estinzione della cannabis, la fine di questa pianta sembra aver influito in modo estremamente negativo sulla vita dell’umanità, che pare aver perso qualunque tipo di libertà e, di conseguenza, di possibilità di essere felice.

Ogni individuo sente un peso dentro di sé, vivendo la propria vita senza riuscire ad essere sereno o spensierato, come se l’unica chiave per riuscire ad avere un po’ di gioia sia andata perduta per sempre. Tutto cambia quando un influencer un po’ spregiudicato, di nome Natan (Giampaolo Morelli), scopre per caso un piccolo esemplare maschio di canapa.

Il protagonista vede in questa piccola pianta la soluzione per diventare finalmente ricco e, pronto a intascare un’importante somma di denaro, mette insieme una squadra un po’ strampalata per riuscire a trovare un corrispondente femmina, così da permettere la riproduzione del vegetale e produrre quanti semi più possibili da vendere ad un uomo impegnato nel narcotraffico.

Riusciranno Natan e i suoi compagni a riuscire in questa missione e a diventare ricchi grazie alla canapa?

Falla girare e la critica: il film apprezzato da tutti

Falla girare è stato molto apprezzato da pubblico e critica per la sua vena comica leggera e la trama fresca ed alternativa. A questo primo capitolo è seguito un secondo lungometraggio, intitolato Falla girare 2 – Offline, uscito nelle sale cinematografiche italiane nell’agosto 2024 e che ha visto ritornare sul grande schermo lo stesso cast presente in questa pellicola. Protagonista assoluto l’attore Giampaolo Morelli, scopriamo qualche curiosità che lo riguarda. Giampaolo Morelli, classe 1974, ha iniziato la sua carriera come attore nella commedia Anni ’60 di Carlo Vanzina, per poi prendere parte a diverse serie tv, come Distretto di polizia e Il capitano, anche se il vero successo è arrivato nel 2006 con il personaggio dell’Ispettore Coliandro nell’omonima serie tv, ruolo che ha interpretato fino al 2021.

Contemporaneamente l’attore ha preso parte a numerosi progetti per il grande schermo, con pellicole quali Mine vaganti (2010), Miami Beach (2016) e C’era una volta il crimine (2022). A partire dal 2020 Morelli ha iniziato a lavorare anche come regista, debuttando con il lungometraggio 7 ore per farti innamorare.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore ha scoperto solo da adulto di non essere il figlio naturale di colui che credeva essere suo padre, bensì di un uomo molto vicino alla sua famiglia.

L’attore ha conosciuto la sua compagna, la collega Gloria Bellicchi, durante le riprese dell’Ispettore Coliandro; i due sono legati dal 2010 e hanno avuto due figli.