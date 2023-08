Divorzio Francesco Totti e Ilary Blasi: “Noemi Bocchi potrebbe essere convocata in tribunale”/ Lo scoop

Francesco Totti e Ilary Blasi presto in tribunale: Noemi Bocchi convocata?

Ad un anno esatto dalla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, i loro avvocati si preparano all’udienza fissata per il prossimo 20 settembre. È il settimanale Oggi a rivelare nuove indiscrezioni sul prossimo incontro dell’ex coppia, lanciando anche lo scoop della possibile convocazione anche di Noemi Bocchi. Ilary Blasi ha sempre sostenuto la tesi che la colpa della rottura è stata la relazione dell’ex marito con l’attuale compagna, una ricostruzione sempre respinta dall’ex capitano della Roma che, al contrario, afferma che la prima a tradire sia stata l’ex moglie.

"Totti è determinato a dimostrare di non aver tradito per primo Ilary"/ Pronti nomi e prove per l'udienza

Questo ciò che si legge sul magazine: “Noemi potrebbe essere convocata così come le persone che secondo Totti hanno avuto dei flirt con la ex moglie”. In precedenza è emersa la notizia che ci sia “una lista dei flirt di Ilary Blasi” pronta a essere presentata con tanto di nomi e cognomi.

Francesco Totti e Ilary Blasi, le vacanze ‘romantiche’ prima dell’udienza

Ricordiamo che nella celebre intervista che ha rilasciato ad Aldo Cazzullo, Francesco Totti precisò che la prima a venir meno ai doveri coniugali è stata Ilary Blasi. Nel passaggio diventato ormai famoso dell’intervista si legge: “Non avevo mai spiato sul suo telefonino. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Ho guardato. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro”. Quanto al presunto amante, Francesco Totti spiegò: “È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro, ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto!” In attesa del 20 settembre, Totti e Blasi continuano le loro vacanze accanto ai rispettivi partner: lui con Noemi Bocchi e lei con Bastian Muller.

Ilary Blasi e Bastian Muller non si sono lasciati/ Lei smentisce la crisi con romantiche foto e video insieme

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi e Bastian Muller si sono lasciati?/ Lei in vacanza con le amiche, lui sparito: cosa sta accadendo

© RIPRODUZIONE RISERVATA