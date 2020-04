Doc Nelle tue Mani 2 ci sarà?/ Anticipazioni sulla seconda parte di stagione

Pubblicità

DOC NELLE TUE MANI 2 CI SARA’?

Doc Nelle tue Mani 2 ci sarà? Sì, ma sarebbe meglio il caso di dire la seconda parte visto che quello che andrà in onda questa sera non sarà un vero finale di stagione ma solo una piccola interruzione. Ad annunciare questo arrivederci è stato lo stesso Luca Argentero che ben prima della messa in onda dei primi episodi ha rivelato che per via dell’emergenza del Coronavirus non è stato possibile concludere le riprese per tutti e sedici gli episodi previsti. Questo significa che i primi otto sono quelli che abbiamo visto in quattro settimane e che i restanti otto andranno in onda appena sarà possibile tornare sul set e quindi quando l’Italia riuscirà finalmente a ripartire permettendo il lavoro e le attività produttive. Ma cosa succederà nella seconda parte di stagione? Molto dipenderà dalle rivelazioni del finale di questa sera ma quello che possiamo dire è che ci saranno molte questioni che rimarranno in sospeso e non solo riguardo ad Andrea Fanti.

Pubblicità

COSA VEDREMO NEI NUOVI EPISODI DELLA SECONDA PARTE DI STAGIONE?

Andrea ha perso la memoria e questo ha messo in moto la sua rinascita, se vogliamo, che lo ha portato ben lontano dal protagonista che abbiamo conosciuto nel primo episodio di Doc Nelle tue Mani. Nella sua vita, almeno per adesso, non c’è spazio per quella che era la sua nuova compagna, ma solo per l’ex moglie che, nel frattempo, si è costruita una vita tutta nuova dove non c’è spazio per Andrea, non dopo tutto quello che è successo. Il Fanti proverà a riconquistare la moglie e a rimettere insieme il suo passato e lo farà anche in “Doc Nelle tue Mani 2” visto che questa sera non riuscirà nel suo intento. Carolina rivelerà il suo segreto e questo potrebbe finalmente riavvicinarla ai suoi genitori ed essere il loro anello mancante. Sullo sfondo rimangono gli specializzandi che episodio dopo episodio hanno fatto venire a galla i loro segreti e le loro emozioni. Anche Alba, Riccardo e gli altri hanno ancora molto da fare tra intrecci e scandali in pieno stile Grey’s Anatomy. L’unica cosa non sappiamo è quando vedremo questi fantomatici i nuovi episodi ma, a questo punto, non prima dell’autunno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA