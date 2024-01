DOC Nelle tue mani 3/ Anticipazioni 11 gennaio 2024: Fanti ha nuovi ricordi

DOC Nelle tue mani 3, anticipazioni prima puntata 11 gennaio 2024, episodio “Risvegli”

DOC Nelle tue mani 3 debutta 11 gennaio 2024: al via da stasera la terza stagione dell’amata fiction medica. Luca Argentero torna nei panni di Andrea Fanti, che in questo nuovo capitolo si troverà in bilico tra passato e presente: i suoi ricordi stanno infatti riaffiorando sempre di più. Giulia spera che ben presto si ricorderà del loro amore, Agnese ha invece paura che Andrea possa ricordare tanti dettagli sul loro matrimonio che ha preferito dimenticare. In DOC Nelle tue mani 3 diciamo addio ad alcuni personaggi (come Carolina, la specializzanda figlia di Fanti e Agnese) mentre ne accogliamo di nuovi.

Nel primo episodio di stasera, dal titolo “Risvegli”, Fanti può tornare nel ruolo di primario in reparto, dopo essere stato scagionato dalle accuse emerse contro di lui durante l’emergenza Covid-19. In questa posizione, può tornare a prendersi cura dei suoi pazienti, nonostante le pressioni della nuova direttrice amministrativa, che minaccia di chiudere il reparto. Giulia spera che Fanti possa tornare a riacquistare la memoria, mentre continua a lavorare in reparto dopo la morte di Lorenzo e la nuova, difficile, relazione con Damiano. Tra i vecchi personaggi, c’è anche Riccardo, rientrato da un periodo di aspettativa dopo la morte di Alba…

Anticipazioni DOC Nelle tue mani 3: trama secondo episodio “Lasciar andare”

DOC Nelle tue mani 3 prosegue con il secondo episodio, intitolato “Lasciar andare”. Riccardo inizia l’ultimo anno da specializzando e deve fare da tutor a tre nuovi specializzandi: Federico (Giacomo Giorgio, tra le new entry), un giovane costretto da padre a passare sei mesi in reparto prima di diventare oculista, anche se il ragazzo non ha proprio intenzione di fare il medico; Lin Wang, una ragazza di origini cinesi, nata e cresciuta a Milano, in conflitto con la sua famiglia di origine; e Martina, bravissima nel campo medico, ma che ha un segreto inconfessabile. Gli equilibri all’interno del reparto vengono sconvolti quando Andrea Fanti torna in reparto.

Agnese, l’ex moglie, teme che quando lui recupererà la memoria, la sua vita potrebbe destabilizzarsi perché ciò lo porterebbe a ricordare la tragica morte del figlio Mattia, il divorzio, e altri particolari che sono tenuti, in parte, nascosti. Damiano, invece è preoccupato per gli effetti che questa cosa potrebbe avere su Giulia: se Fanti ricorderà del loro amore, cosa ne sarà della sua storia con lei? Dal canto suo, Doc è entusiasta all’idea di recuperare la memoria.











